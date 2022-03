L’ambassadeur affirme qu’il n’y a aucune raison pour que les relations arméno-russes se détériorent

Il n’y a aucune raison de penser que l’essence, la nature et le niveau des relations arméno-russes puissent changer pour le pire, a déclaré l’ambassadeur de Russie en Arménie Sergey Kopyrkin dans une interview accordée à la télévision publique arménienne.

« Au contraire, les aspirations, les intentions des deux parties, et même les nouveaux défis auxquels le monde et la région sont confrontés aujourd’hui, indiquent que nos relations alliées sont plus que jamais nécessaires », a-t-il déclaré.

Rappelant que les relations entre les deux pays sont de nature stratégique et alliée, l’ambassadeur a souligné que les deux parties ont la volonté politique non seulement de les préserver mais aussi de les renforcer et de les développer davantage.

« De nombreux faits en témoignent, notamment le développement actif des liens économiques », a-t-il déclaré.

« Nous sommes des alliés militaires et politiques - c’est aussi un domaine de coopération très important, et il se développe certainement. Nous travaillons très bien ensemble avec l’Arménie dans nos structures d’intégration - au sein de l’UEE, de l’OTSC, dont l’Arménie assure actuellement la présidence. Nous nous souvenons de l’exemple très indicatif des fonctions de maintien de la paix et de stabilisation de l’OTSC au Kazakhstan lors des événements du début de l’année », a-t-il ajouté.

Selon les statistiques officielles, la Russie a été le premier partenaire commercial extérieur de l’Arménie en 2021, le commerce bilatéral ayant augmenté de 20 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars. -0-

Avec ARKA