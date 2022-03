Y aura-t-il un vote utile arménien ?, par Michel Marian

La campagne présidentielle française est riche de signes à l’Arménie. En décembre, Éric Zemmour a fait son premier voyage à Erevan et Valérie Pécresse, qui connaissait déjà l’Arménie, au Karabagh. Le 8 février, dans sa conférence de presse avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, futur candidat, a évoqué, bien plus longuement que son homologue russe, ses efforts pour participer à la résolution des crises nées de la guerre du Karabagh et à la construction d’une paix durable dans la région. Le même jour, le dîner du CCAF accueillait, à défaut du président, en escale à Berlin lors de son retour de Kiev, un aréopage (...)