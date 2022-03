Les Arméniens de Lviv inquiets pour leur patrimoine historique

D’après le quotidien « Aravot » paraissant à Erevan, le politologue Kakig Hamparyan vient de publier sur sa page Facebook une photo montrant la mise à l’abri dans un bunker de leur statue du Christ crucifié par les Arméniens de la ville de Lviv (Edition du 05 mars 2022).



Cette sculpture représentant le Christ est vénérée à la fois par les fidèles de l’Église apostolique arménienne et par les Chrétiens des autres confessions de la région.



Elle avait été retirée de l’église une première fois durant la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 80 ans, afin de ne pas être endommagée. Selon des sources polonaises - la puissance occupante jusqu’à ce conflit -les Arméniens ont été parmi les premiers habitants de Lviv. La ville a été fondée en 1256 sur le site de l’ancienne cité de Podzamche où les Arméniens possédaient une église en bois depuis 1183. À la fin du 16e siècle, les magasins les plus importants de la ville appartenaient à des Arméniens. Ils possédaient également de vastes domaines et avaient même obtenu un Droit particulier (autonomie interne) par un privilège du roi Casimir III de Pologne. Les artisans arméniens : bijoutiers, tanneurs, tisserands, fabricants de tentes, peintres, mais aussi les marchands étaient en grand nombre dans la ville



Les Arméniens de Lviv ont joué un grand rôle dans la vie politique et diplomatique de la Pologne. C’est d’ailleurs en grande partie grâce à eux que la cité est devenue un trait d’union entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. La ville et la région ont pourtant été le cadre de luttes fratricides qui ont opposés Catholiques et Orthodoxes. La communauté arménienne a subi au 16e siècle une conversion par la force au catholicisme, ce qui a ensuite entrainé son assimilation quasi-totale. Les Arméniens apostoliques y ont été malmenés à la fois par les Catholiques et par les Orthodoxes chalcédoniens.



Annexée par l’Union soviétique en 1945, la ville a été intégrée à la RSS d’Ukraine, puis à la nouvelle République indépendante d’Ukraine en 1991. L’antique communauté arménienne y avait entièrement disparue. Elle compterait actuellement de 3 500 à 4 000 membres venus de la République d’Arménie, essentiellement après le séisme de Gumri de 1988 et la Première guerre d’Artsakh.



En 1991, le conseil municipal de Lviv a décidé de restituer la cathédrale de la Dormition de la Sainte Mère de Dieu à la communauté arménienne. En 2001, le pape Jean-Paul II qui visitait la région y a prié. En mai 2003, le Catholicos Karékine II a re-consacré le sanctuaire qui est redevenu la cathédrale du diocèse, même si Kiev et Kharkiv possèdent des communautés numériquement plus importantes.

Sahag Sukiasyan