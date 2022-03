Du 8 au 24 mars, Grenoble vivra au rythme de l’Arménie avec l’exposition « Un souffle d’Arménie » à la Maison de l’International (1, rue Hector Berlioz, Jardin de Ville). Parmi les huit artistes d’origine arménienne dont les œuvres seront exposées, celle du sculpteur Toros sera l’une des attractions de l’exposition.

Toros Rasguélénian dit Toros Rast-Klan, de renommée internationale, a eu un parcours de vie difficile et extraordinaire.

Né en 1934 à Alep dans un camp de réfugiés de parents rescapés du génocide des arméniens, il signait ses œuvres de son prénom (hérité de son oncle, brulé dans une église). C’était sa façon de transmettre son histoire ; de ne rien oublier. A 11 ans, obligé de travailler, il avait appris le métier de soudeur, de ferronnier, de dinandier.

C’est en 1962 qu’il a eu une révélation en voyant la sculpture de David Sassoun à la gare d’Erevan, et il s’est dit « je peux le faire ! »

En 1966, il eut l’audace de candidater à un concours sur le thème de l’émancipation de la femme arabe. Il en fut le lauréat et décida d’être artiste et de consacrer sa vie à la sculpture.

Décédé en juillet 2020, son œuvre lui survit.

On trouve ses sculptures et ses monuments dans les lieux publics en France, dont un à Saint-Martin-d’Hères « Monument pour tous les génocides ». Dans des musées à Erevan, à Lisbonne et dans le monde entier.

« La sculpture a pris toute ma vie, c’est ma vie et ma passion. »

Ses œuvres sont visibles à son atelier, au 16 avenue Jean Moulin à Romans-sur-Isère (26).

Du 8 mars au 24 mars 2022, du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00, les vendredis de 13h00 à 17h00.

Vernissage : Mardi 8 mars 2002 à 18 h30.

Source : Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné