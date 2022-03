L’histoire des escadrons de la mort turcs, de la fin de l’empire ottoman à nos jours

Alors que le procès concernant la tentative d’assassinat des dirigeants kurdes Remzi Kartal et Zübeyir Aydar se poursuit en Belgique, tous les regards sont à nouveau tournés vers les escadrons de la mort turcs en Europe.

L’Europe est utilisée comme « zone d’opération » par l’État turc depuis plus d’un siècle. De nombreux dissidents y ont été ciblés par les réseaux criminels turcs. L’existence de ces escadrons de la mort remonte aux dernières années de l’empire ottoman. Créée par Enver Pacha, ministre de la guerre de l’empire ottoman connu pour être l’un plus grands protagonistes du génocide arménien, l’Organisation spéciale (Teşkilat-ı Mahsusa) est l’ancêtre des structures souterraines actuelles.

Les noms des escadrons de la mort ont changé, mais leurs méthodes et mentalité sont restées les mêmes. On a essayé de faire taire et d’éliminer les oppositions par l’oppression et les moyens criminels, tant dans le pays qu’à l’étranger. L’Organisation spéciale et ses émanations ont établi une relation symbiotique avec la mafia et les gangs de criminels libérés des prisons. Elles ont mené des activités de contre-espionnage et des assassinats dans le pays et à l’étranger. Cette structure s’est transformée en une machine à crimes en série ; elle a commis l’un des crimes les plus lourds de l’histoire avec le génocide arménien.

La suite sur le lien plus bas