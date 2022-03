Appel de membres du clergé de l’Église orthodoxe russe appelant à la réconciliation et à la fin de la guerre.

Il y a quelques jours, une trentaine de religieux membres de l’Église orthodoxe russe ont lancé un appel pour demander la fin des hostilités en Ukraine. Les Arméniens auraient aimé rencontrer autant de compassion chez tous leurs frères chrétiens qui se sont soit tus, soit contenté d’appeler à un « retour à la paix » lors de l’invasion de l’Artsakh, sans avoir eu le courage de condamner les agresseurs azéris et turcs.

Cet appel qui avait été signé à l’origine par une trentaine de personnes a en quelques jours gagné en amplitude. L’un des ses auteurs est un prêtre d’origine arménienne de l’Église russe, le père Sdépan Vanéyan, par ailleurs spécialiste d’histoire de l’Art à Moscou.

Le texte de l’appel

Nous, prêtres et diacres de l’Église orthodoxe russe, chacun en notre nom, lançons un appel à tous ceux dont dépend la cessation de la guerre fratricide en Ukraine, appelant à la réconciliation et à un cessez-le-feu immédiat.

Nous faisons cet appel en référence au Jugement dernier et à la veille du « Dimanche du pardon ».

Le jugement dernier attend chacun d’entre nous. Aucun gouvernement terrestre, aucun médecin, aucune armée ne pourra nous défendre de ce jugement. Soucieux du salut de toute personne qui se considère comme un enfant de l’Église orthodoxe russe, nous ne voulons pas qu’il comparaisse devant ce Tribunal suprême en portant le lourd fardeau de la malédiction des mères. Nous vous rappelons que le sang du Christ versé par le Sauveur pour la vie du monde qui sera reçu par le sacrement de la Sainte Communion par ceux qui donnent des ordres meurtriers, leur donnera non pas la vie, mais les tourments éternels.

Nous déplorons le sort indigne auquel sont soumis de nos frères et sœurs en Ukraine.

Nous vous rappelons que chaque vie humaine est un don inestimable et unique de Dieu. C’est pourquoi nous voulons que tous les soldats, russes et ukrainiens, retournent sains et saufs dans leurs foyers et leurs familles.

Nous pensons amèrement à l’abîme que nos enfants et petits-enfants devront surmonter en Russie et en Ukraine pour recommencer à se faire des amis, à se respecter et à s’aimer.

Nous respectons la liberté de l’homme donnée par Dieu. Nous pensons que le peuple ukrainien doit faire son choix par lui-même, non par la menace des armes, sans pression de l’Ouest ou de l’Est.

A la veille du Dimanche du Pardon, nous vous rappelons que les portes du ciel sont ouvertes devant tous, y compris à ceux qui ont commis un péché grave, s’ils demandent pardon à ceux qu’ils ont humiliés, insultés, méprisés, ou à ceux qui ont été tués de leurs mains ou sur leur ordre.

Il n’y a pas d’autre voie que le pardon et la réconciliation mutuelle : « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère » dit Dieu à Caïn, qui était jaloux de son jeune frère. Malheur à toute personne qui s’aperçoit que ces mots lui sont adressés personnellement » (Genèse 4, 10-11).

Aucun appel non violent à la paix, à la cessation de la guerre, ne doit être réprimée par la force, elle doit être considérée comme une violation de la Loi, car tel est le commandement divin : « Heureux les artisans de paix ! »

Nous appelons toutes les parties belligérantes à engager le dialogue car il n’y a pas d’alternative à la violence. Seule la capacité d’écoute de l’autre peut donner l’espoir de sortir du gouffre où nos pays ont été jetés en quelques jours.

Puissions-nous tous entrer dans le Grand Carême dans un esprit de foi, d’espérance et d’amour.

Père Alexis Antonovsky

Higoumène Nicodème

Père Hildo Boss

Père Vasily Bush

Père Stepan Vaneyan

Traduction de l’arménien, S. Sukiasyan