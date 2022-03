Le ministre arménien de la Défense, Suren Papikyan, a rendu hommage à la mémoire de Vazgen Sargsyan à Yerblur

Aujourd’hui samedi 5 mars, à l’occasion du 63e anniversaire du héros national de l’Arménie et de l’Artsakh, personnalité de l’Etat arménien et militaire Vazgen Sargsyan, le ministre de la Défense de la République d’Arménie, Suren Papikyan, accompagné des membres de son ministère a visité Panthéon militaire « Yerablur » d’Erévan.

Selon le ministère de la Défense, Suren Papikyan et des personnalités de haut rang de l’armée arménienne ont déposé des fleurs sur la tombe de Vazgen Sargsyan dit « Sparabed » ainsi que sur les tombes de héros Arméniens qui ont sacrifié leur vie lors de la défense de la patrie. Source Armenpress.