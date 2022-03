L’ouvrage de l’historien arménien récemment disparu, Hamlet Gevorg « Conflits arméno-turcs dans le Caucase du Sud en 1905-1906 » vient d’être publié à Erévan. Un ouvrage important au regard des relations arméno-azéries d’aujourd’hui.

L’historien a participé à la première guerre d’Artsakh, en recevant les médailles de « Libération de Chouchi » et »Drastamat Kanayan« . H. Gevorgyan a rédigé plus de 10 monographies historiques. Hamlet Gorgyan était docteur en sciences historiques, professeur. Simple, courageux, déterminé ․ C’est ainsi que ses amis se souviennent de lui. On dit qu’il a étudié les pages fermées de l’histoire arménienne, présentant les omissions et les réalisations. Le dernier ouvrage de Hamlet Gevorgyan »Conflits arméno-turcs dans le Sud-Caucase en 1905-1906" a été publié à titre posthume. Doyen de la Faculté d’histoire de l’Université d’Etat d’Erévan le professeur Edik Minasyan présente les derniers travaux de son ami ․

« Ce livre est dédié aux massacres arméno-tatares, aux combats d’autodéfense des Arméniens pendant ces heurts, aux activités de Nikol Duman et Dro, bien que Hamlet Gevorgyan ait également un ouvrage séparé dédié à Nikol Duman. Ce livre est remarquable pour obtenir une image précise des événements de libération arménienne au 19e siècle » déclare Edik Minasyan.

Hamlet Gevorgyan était né au village Melik, près d’Aparan. École, armée, ouvrier ordinaire, puis Université étudiant en ingénierie à l’Université d’État d’Erevan, il y enseignera à la Chaire de science politique ․ Hamlet Gevorgyan enseigne puis dirige la Chaire. H. Gevorgyan était un philosophe avec sa première formation universitaire. Selon la fille, Anahit Gevorgyan, les enseignements et conseils paternels étaient également accompagnés de solutions philosophiques et étaient toujours appropriés․

"Je tiens à remercier tout particulièrement les bienfaiteurs Silva et Karo Kavukchayan, sans lesquels la publication de ce livre n’aurait pas eu lieu. Mon père avait l’habitude de dire que ce livre complète l’histoire de la lutte de libération arménienne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il a vécu avec ce livre » dit Anahit Gevorgyan lors de la présentation du livre.

« Les batailles héroïques d’Artsakh et Gandzak », « Le projet du Caucase et ses conséquences », « Nikol Duman », « Peto », « Dro » ․ L’éditeur ou le critique de la plupart des œuvres de Hamlet Gevorgyan était son ami, le professeur Ashot Nersisyan. Selon ce dernier, l’ouvrage de Hamlet Gevorgyan « Conflits arméno-turcs dans le Sud-Caucase en 1905-1906 » révèle d’une manière nouvelle les conflits qui ont commencé à Bakou et se sont répandus dans tout le Sud-Caucase. Ashot Nersisyan souligne que Hamlet Gevorgyan a présenté avec précision le programme tactique de la Fédération révolutionnaire arménienne et le succès des Arméniens pendant les conflits.

« Hamlet Gevorgyan a également présenté la lutte de libération de l’Artsakh. Il a participé à la guerre, il connaissait chaque pierre et chaque buisson. Vous avez lu son livre » Peto « dédié à la guerre de libération de l’Artsakh, pleinement impressionné et informé, j’ai également été le critique de ce livre », déclare Ashot Nersisyan.

L’historien Hamlet Gevorgyan est décédé en 2020. Son héritage scientifique est une riche matière pour l’étude de l’histoire de notre peuple. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan