Marion Mezadorian : une pépite sur les planches

Marion Mezadorian est au théâtre du Lucernaire, à Paris, jusqu’au 9 avril. La comédienne y fait un one woman show remarqué où elle interprète différents personnages qu’elle a rencontrés. Nous en avons parlé avec elle.

NAM : Qui sont vos préférées parmi les pépites que vous interprétez ? Marion Mezadorian : Aucune. Elles font toutes partie de ma boîte à trésors. Je parle de personnes qui lors d’une discussion souvent anodine me marquent. Avec leurs doutes, leurs remises en cause, leurs dénis parfois, elles disent les failles qu’elles ont au plus profond d’elles-mêmes. Cela me touche et me fait sourire à la fois. (...)