L’ambassade d’Arménie en Ukraine évacuée

L’Arménie a annoncé l’évacuation de son ambassade à Kiev vendredi, alors que les forces russes continuent de s’approcher de la capitale ukrainienne au neuvième jour de leur invasion.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que le personnel de l’ambassade avait été transféré dans les villes de Lviv et d’Uzhgorod, dans l’ouest de l’Ukraine, pour des raisons de sécurité. Il a précisé que les diplomates « continueront à travailler et à servir les citoyens arméniens » depuis ces villes.

« Soulignons que l’ambassade de la République d’Arménie en Ukraine est l’une des rares ambassades à avoir travaillé avec tout son personnel et à avoir servi ses compatriotes pendant tout ce temps, et qu’elle continuera à le faire depuis ses nouveaux locaux », a écrit le porte-parole du ministère, Vahan Hunanian, sur Facebook.

M. Hunanian n’a rien dit du consulat arménien d’Odessa, ville de la mer Noire, dont les observateurs militaires pensent qu’il pourrait être pris par les troupes russes dans les prochains jours. Il a encore affiché des numéros de téléphone d’urgence pour les ressortissants arméniens qui veulent quitter ou ont déjà quitté l’Ukraine et ont besoin d’aide.

Les États-Unis, la plupart des États membres de l’Union européenne et d’autres pays occidentaux ont retiré totalement ou partiellement leur personnel diplomatique de Kiev avant l’assaut russe qui a débuté le 24 février.

Les estimations du nombre d’Arméniens de souche qui vivaient en Ukraine avant la guerre varient de 100 000 à 400 000. Beaucoup d’entre eux seraient détenteurs de passeports arméniens. L’Union européenne les a autorisés à entrer dans les pays membres de l’Ukraine sans visa Schengen.

Plusieurs Arméniens ont déclaré mercredi au service arménien de RFE/RL qu’ils avaient fui Kiev par leurs propres moyens après n’avoir reçu aucune aide de l’ambassade d’Arménie.

« En plus de nous donner des conseils, ils auraient dû organiser les évacuations à temps », s’est plaint l’un d’eux.

« À l’heure actuelle, aucune route n’est suffisamment sûre pour permettre le déplacement [des citoyens arméniens] », a déclaré un fonctionnaire de l’ambassade.