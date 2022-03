Pallone et le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh discutent de l’après-guerre en Artsakh

Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, David Babayan, a eu vendredi une réunion virtuelle avec le co-président du Caucus arménien du Congrès, le représentant Frank Pallone, qui s’est rendu dans le passé en Artsakh et a été un ardent défenseur des questions arméniennes au Congrès.

Un large éventail de questions liées au règlement du conflit Azerbaïdjan-Karabakh, la situation actuelle en Artsakh, les efforts en cours pour faire face aux conséquences de la guerre et les récents développements géopolitiques ont été discutés lors de la réunion, a rapporté le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh.

Babayan a souligné que les politiques agressives et expansionnistes de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, ainsi que leurs relations étroites avec les organisations terroristes internationales, constituent une menace sérieuse pour la sécurité régionale et mondiale. Il a ajouté que l’absence de réponse opportune et correspondante à ces violations entraîne des conséquences tragiques.

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude au membre du Congrès Pallone pour son soutien continu à l’Artsakh, sa lutte pour la reconnaissance du génocide arménien et contre sa négation et sa contribution persistante à la résolution d’autres questions importantes pour les Arméniens.

Le représentant permanent de l’Artsakh auprès des États-Unis et du Canada, Robert Avetisian, et d’autres responsables ont également participé à la réunion.

M. Pallone a pris la parole sur Twitter jeudi soir pour exprimer ses frustrations au sujet d’un récent rapport qui a révélé que le département d’État avait violé les restrictions américaines en matière d’aide à l’Azerbaïdjan.

« L’Azerbaïdjan continue à ignorer les normes démocratiques, à violer les droits de l’homme et à ordonner des attaques déstabilisantes dans la région. Plus aucune aide ou équipement militaire américain ne devrait aller à Aliyev, et le département d’État ne devrait plus accorder de dérogations à la section 907 jusqu’à ce que son régime mette fin à ces actions », a écrit Pallone sur Twitter.

Avec Asbarez