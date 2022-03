Un milliardaire turc sur le point de racheter Chelsea à Roman Abramovich

Le milliardaire turc Muhsin Bayrak affirme être en pourparlers avec les avocats de Roman Abramovich pour racheter Chelsea, après que le club ait été mis en vente en début de semaine, rapporte le Daily Mail.

Abramovich a annoncé de façon sensationnelle mercredi qu’il cherchait à vendre les Blues après presque deux décennies en tant que propriétaire.

Le Russe a pris la décision de mettre fin à son règne de 19 ans à Stamford Bridge dans le contexte des actions militaires de la Russie en Ukraine.

Les magnats américains et suisses Todd Boehly et Hansjorg Wyss semblaient être les favoris pour répondre à son prix de 3 milliards de livres sterling, mais Bayrak a déclaré qu’il allait « bientôt faire flotter le drapeau turc à Londres ».

Nous sommes en train de négocier les conditions d’achat de Chelsea avec les avocats de Roman Abramovich« , a déclaré l’homme d’affaires, dont la famille est l’une des plus importantes de Turquie, au média turc Yeni Safak. »Nous sommes en phase de négociation pour les signatures. Nous allons bientôt faire flotter le drapeau turc à Londres", a-t-il ajouté.

Bayrak est le chef de la tribu Mutki de Bitlis, l’une des plus grandes familles de Turquie, ainsi que le président du conseil d’administration d’AB Group Holding, qui a des investissements dans les secteurs de la crypto-monnaie, de la construction, du tourisme et de l’énergie.

Avec la Radio Publique d’Arménie