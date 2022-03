Le 4 mars, le ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie Ararat Mirzoyan et le ministre des affaires étrangères et des émigrés de la République du Liban Abdallah Bou Habib ont échangé des lettres de félicitations à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République d’Arménie et la République du Liban.

Dans sa lettre, Ararat Mirzoyan a noté qu’il y a 30 ans, l’établissement de relations diplomatiques a maintenu l’amitié séculaire entre nos nations et le début de la coopération interétatique. Il a souligné le rôle unique et inestimable de la communauté arménienne du Liban dans le renforcement des relations entre deux pays frères.

Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a souligné que l’amitié centenaire entre les deux peuples a créé une base solide pour former un champ complet de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi qu’un large éventail de communications interpersonnelles, qui ont été particulièrement caractérisées par le fait de faire face côte à côte aux défis et aux temps difficiles avec empressement et persistance.

Appréciant hautement les traditions chaleureuses des relations arméno-libanaises, Ararat Mirzoyan a exprimé sa confiance dans le fait que grâce à des efforts conjoints, la coopération globale peut être enrichie d’un nouveau contenu au profit des deux pays et des deux peuples.

Dans sa lettre, Abdallah Bou Habib a souligné que le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques libano-arméniennes est célébré avec une détermination totale à renforcer la coopération mutuellement bénéfique.

Le Ministre des Affaires Etrangères du Liban a noté que l’établissement de relations diplomatiques avec la République d’Arménie était la continuation naturelle des liens historiques entre les peuples, où la communauté arménienne du Liban joue un rôle spécial et important en tant que partie intégrante du tissu social du Liban.

Le ministre Bou Habib a souligné l’importance de l’amitié profondément enracinée entre deux pays et deux peuples, en temps de paix comme en temps d’épreuves, saluant la participation arménienne à la FINUL et assurant le Liban de son soutien indéfectible à la sécurité et à l’intégrité territoriale de l’Arménie.