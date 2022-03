Gaïdz Minassian : “Les Arméniens ont le sens de la  politique mais pas celui du politique”

Dans cette interview publiée dans RésoNAMces, le supplément « idées » de Nouvelles d’Arménie Magazine, Gaïdz Minassian, journaliste au Monde, livre son point de vue, sur la notion du politique des Arméniens des origines de l’histoire à nos jours.

RésoNAMces : Comment se fait-il que la modernité ait été portée par des Arméniens de la périphérie (Madras, Venise, …) et non par des principaux pôles impériaux qui faisaient office de « capitales arméniennes » (Constantinople, Tiflis, Bakou…) ? Gaïdz Minassian : Non seulement il s’agit d’Arméniens de la périphérie (Indes et Europe) au XVIIIe siècle mais ce sont des (...)