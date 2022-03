Vahagn Davtyan (Arménie) remporte l’or aux anneaux à la Coupe du monde de gymnastique à Doha (Qatar), Artur Avetisyan (Arménie) remporte l’argent

Vahagn Davtyan, membre de l’équipe d’Arménie a remporté la médaille d’or aux anneaux de la Coupe du monde de gymnastique à Doha (Qatar) et Artur Avetisyan est devenu médaillé d’argent lors de ces mêmes épreuves des anneaux de la Coupe du monde.

Vahagn Davtyan a pris la première place avec 14 700 points, et Arthur Avetisyan la deuxième place avec 14 500 points à la Coupe du monde de gymnastique à Doha.

Auparavant, Harutyun Merdinyan (Arménie) au cheval d’arçons avait quant à lui remporté une médaille de bronze à cette Coupe du monde. L’Arménie a donc remporté une médaille d’or, une d’argent et une de bronze à cette Coupe du monde de Doha.

Krikor Amirzayan