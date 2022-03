Ukraine : quelques rappels historiques

La récente confrontation entre l’Occident et la Russie sur le front de l’Ukraine annonce un bouleversement géopolitique qui aura des répercussions certaines dans le monde, avec une bipolarisation radicale soutenue par les médias mainstream qui nous ramène à l’époque du rideau de fer.

Bipolarisation qui aura aussi des répercussions dans le Sud Caucase, où les pays pro-OTAN déclarés telle le Turquie ou candidats tels l’Azerbaïdjan et la Géorgie vont se trouver, qu’ils le veuillent ou non, engagés dans cette confrontation.

L’Arménie qui a déclaré sa neutralité, considérant la Russie et l’Ukraine, qui abritent les 1re et 5e communauté arménienne au monde, comme des « pays amis », même si elle fut la seule à voter au Conseil de l’Europe en faveur de la Russie, va se retrouvée isolée, avec un « protecteur » engagé sur le front de l’Ukraine et de ce fait elle devra subir les assauts des envahisseurs turco-azéris.

Faut-il rappeler qu’Aliyev s’est empressé de s’entretenir avec Poutine au lendemain de l’invasion de l’Ukraine ! Et que le Groupe de Minsk garant du futur statut de l’Artsakh est quasi « mort cérébral », ce qui entraîne la consolidation de la colonisation de l’Artsakh par les azéris.

L’Arménie déjà limitée dans ses relations commerciales avec l’Iran, devra aussi subir les conséquences des sanctions occidentales imposées à la Russie son premier partenaire commercial, et subir une grave dévaluation de sa monnaie, et une sévère récession, sauf à se mettre sous la dépendance turque, ou mieux à profiter du nouveau contexte géopolitique pour s’ériger en petite « Suisse » du Caucase en accueillant les banques et les entreprises des nouvelles technologies domiciliées ou ayant des liens avec la Russie.

Quels enseignements tirer de la situation en Ukraine.

La première constatation qu’il ne faut jamais perdre de vue : tous les pays ne sont guidés dans leurs relations internationales que par leurs seuls intérêts.

La deuxième constatation est que l’Arménie qui s’est toujours revendiquée appartenir à la civilisation occidentale depuis le Royaume de Cilicie, a toujours été abandonnée par l’Occident :

Conférence de Spa en juillet 1920, qui devait attribuer 226 milliards de francs or de réparations aux différents alliés, en omettant d’attribuer toute réparation à l’Arménie.

Accords d’Angora d’octobre 1921 faisant suite à l’abandon du mandat de la Cilicie en 1920, suivi par l’abandon de Sèvres et la Conférence de Lausanne en 1923.

Non intervention des occidentaux lors de l’agression de la 1re République d’Arménie par les kémalistes et les bolcheviks en décembre 1920.

Non intervention des occidentaux, mais aussi de la Russie, lors de l’agression des turco-azéris en septembre 2020, avec les atteintes au droit de la guerre, et le silence assourdissant des médias et des ONG occidentaux, comparé à la mobilisation générale en faveur de l’Ukraine.

La troisième constatation concernant les interventions de l’Occident donneurs de leçons dans la crise ukrainienne :

Des occidentaux prompts à déclencher des guerres au mépris du droit international en Bosnie (1992-1995), au Kosovo (1998-1999), en Afghanistan (2001-2021), en Irak (1990-1991 et 2003-2011), en Libye (2011), et depuis 2011 dix ans de guerre en Syrie.

En semant la désolation avec des centaines de milliers de victimes et des coût astronomiques ( mille milliards de dollars pour la seule guerre d’ Afghanistan)

Ou était cet Occident du « deux poids deux mesures », lors de l’agression turco-azerbaïdjanaise contre la République du Haut-Karabakh et l’Arménie ayant fait plus de 4.000 victimes !

Un Occident qui s’implique sans compter diplomatiquement, financièrement et même militairement en faveur de l’Ukraine, au risque de déclencher une guerre mondiale.

Un Occident qui se range aux côtés des va-t-en guerre, tel Bruno Lemaire qui déclare la guerre totale à la Russie, et une France qui prend le risque d’étendre la guerre à la Géorgie et à la Moldavie.

Un Occident qui restreint les communications mondiales, qui limite les manifestations sportives et culturelles et qui institue la Censure avec l’interdiction des médias RT et Spoutnik.

Les Occidentaux et le Président ukrainien Volodymyr Zelensky

ont-ils vraiment pris la mesure des conséquences d’une guerre, qui a mis le pays à feu et à sang, pour une hypothétique adhésion à l’Europe et à l’OTAN, en se rétractant des accords de Minsk format Normandie. Un Statut comparable à celui de la Suisse, de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande, n’eut-il pas été préférable.

Certes l’Ukraine est un pays coupé en deux avec tout le sud et l’est du pays pro-russe dominé par le parti des région, et le nord et l’est dominé par les nationalistes dont les néo-nazis des organisations « Galicie », « Svoboda » et « Azov » ; tous ces nationalistes, traités avec juste raison de nazis par Poutine, qui aujourd’hui encore célèbrent en héros le nazi Stepan Bandera et défilent en l’honneur de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne et sa Division de la Waffen SS, qui s’étaient rangés sous la bannière hitlérienne, responsables des massacres génocidaires de Babi Yar en septembre 1941 et de Volhynie en 1943.

Le 28 avril 2021 encore, des centaines d’Ukrainiens ont participé à des marches commémorant le 78e anniversaire de la création de la 14e division de la Waffen SS, connue sous le nom de division « Galicie » ; manifestation organisée en toute légalité, même si le président Volodymyr Zelensky, qui est juif, avait condamné ces « Embroidery March ».

Pour rappel, le président Volodymyr Zelensky a soutenu l’agression de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh en fournissant à Aliev des armes létales qui firent des milliers de victimes civiles et militaires.

Autre rappel historique, en mai 1918 le Ukrainiens comme les Géorgiens se rallièrent à l’axe turco-allemand lors de la première guerre mondiale, alors l’armée turque agressait l’Arménie.