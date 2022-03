Flyone Armenia lance les vols directs réguliers Erévan-Moscou

Aujourd’hui 1er mars, la compagnie aérienne arménienne Flyone Armenia a commencé à opérer les vols directs réguliers Erévan-Moscou-Erévan.

Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que les vols seront effectués à partir de l’aéroport international de Zvartnots Armenia d’Erévan avec des horaires pratiques et des prix abordables, deux fois par semaine, les lundis et les vendredis. La cérémonie de lancement des vols directs a eu lieu aujourd’hui à l’aéroport international de Zvartnots.

« Aujourd’hui, nous lançons ensemble les vols réguliers de Flyone Armenia vers Moscou. Cet événement revêt une importance particulière pour nous, et la compagnie prévoit d’augmenter la fréquence et le nombre de vols à l’avenir » a déclaré Aram Ananyan, président du conseil d’administration de Flyone Armenia, lors de la cérémonie.

Le directeur général de la compagnie, Mircea Maleca, a déclaré à son tour « La reprise des vols réguliers et directs vers la Fédération de Russie revêt une importance particulière pour Flyone Armenia. En surmontant tous les obstacles, nous pouvons maintenant assurer que tous nos passagers peuvent partir en toute confiance pour Moscou, rendre visite à leurs parents et amis en Russie ou simplement s’y rendre pour le tourisme ou le travail ».

Tous les billets, mais aussi les services supplémentaires peuvent être achetés sur le site web www.flyone.am ou via l’application mobile, disponible dans le Google App ou App Store, ainsi que toutes les agences partenaires.

Flyone Armenia (www.flyone.am) a commencé ses opérations en 2021. Le 27 octobre 2021, l’Autorité de l’aviation civile d’Arménie nous a offert le certificat national d’opérateur aérien, en nous attribuant le code IATA 3F, qui contient 2 caractères et le code ICAO FIE- 3 caractères.

La flotte de la compagnie aérienne se compose d’avions Airbus A320, sur lesquels nous opérerons des vols réguliers et des vols charters. Chaque appareil compte 180 sièges et rencontre toutes les normes de sécurité de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et de l’AESA. En outre, en cas de pandémie, l’avion est équipé de filtres à air HEPA, qui éliminent 99,97 % des virus et des bactéries.

Flyone (www.flyone.eu) a été lancé en 2016 sur le marché de la République de Moldavie et est actuellement l’un des leaders du marché de l’aviation dans ce pays. Flyone a reçu la certification IOSA, la norme de sécurité la plus élevée en matière de gestion opérationnelle. De même, elle a été classée plusieurs fois en 2018, 2019 et 2020 dans le TOP 10 des « compagnies les plus ponctuelles » selon la catégorie EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Source Armenpress.