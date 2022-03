En Arménie, le couple de 60 ans qui a perdu son unique fils Garik lors de la guerre de 44 jours est devenu parents et redonna le nom de Garik à leur nouveau-né

Le frère de Garik Davtyan, mort pendant la guerre de 44 jours, est né au centre médical Chengavit à Erevan. C’est un événement exceptionnel, car les parents du héros, Gevorg et Gohar Davtyan, ont 24 ans plus tard après leur premier enfant (le héros mort lors de la guerre de l’Artsakh), à l’âge de 60 ans, ont décidé de redevenir parents et se tournant vers la spécialiste de la reproduction Chengavit Anna Khachatryan, ont réalisé ce rêve avec l’aide d’une mère porteuse. Comme le rapporte « Armenpress », le centre médical « Chengavit » informe que l’enfant porte le nom de son frère.



« Le couple ne peut pas cacher son excitation, raconte la mère, elle était très anxieuse avant la naissance du bébé, puis elle a fait un rêve et s’est rendu compte qu’il n’y a pas lieu d’avoir peur, Dieu et le héros Garik feront tout pour que tout ira bien. Gohar Davtyan ne se cache pas, elle a manqué quand sa mère a appelé son fils, le petit Garik l’aidera à ressentir à nouveau cette joie » indique le message de la maternité.

Le bébé est né 3 450 kg ․ pesant et mesure 51 cm. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan