Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le Président de la République Française Emmanuel Macron, informe le bureau de presse du Premier ministre.

Emmanuel Macron et Nikol Pachinian ont discuté du Forum franco-arménien prévu à Paris, ainsi que de l’ordre du jour de leur prochaine rencontre.

L’entretien a été l’occasion de faire le point sur la situation autour du Haut-Karabagh, ainsi que sur les questions concernant la sécurité et la stabilité dans la région du Caucase du Sud.

Le Président de la République française et le Premier ministre arménien ont échangé leurs vus sur les processus en cours sur la scène internationale. Source Armenpress.