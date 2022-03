L’Association Barev Sciences Po vous invite à participer à la conférence « Arménie : l’Etat existe-t-il ? », le vendredi 11 mars 2022, à Sciences Po Paris, 27 rue Saint-Guillaume, salle Albert Sorel Leroy Beaulieu, de 17h à 19h, avec les interventions d’Aram Mardirossian, professeur d’histoire du droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Taline Papazian, enseignante à Sciences Po Aix, Tigrane Yegavian, journaliste indépendant et chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) et Gaïdz Minassian, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris. Une conférence animée par Conférence : « Arménie : l’Etat existe-t-il ? »

L’Association Barev Sciences Po vous invite à participer à la conférence « Arménie : l’Etat existe-t-il ? », le vendredi 11 mars 2022, à Sciences Po Paris, 27 rue Saint-Guillaume, salle Albert Sorel Leroy Beaulieu, de 17h à 19h, avec les interventions d’Aram Mardirossian, professeur d’histoire du droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Taline Papazian, enseignante à Sciences Po Aix, Tigrane Yegavian, journaliste indépendant et chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) et Gaïdz Minassian, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris. Une conférence animée par Gabriel Devedjian et Roza Shahinyan, présidents de l’Association Barev Sciences Po.

Pour venir à la conférence, merci d’écrire à : [email protected]

Pour la suivre en direct, un lien sera prochainement communiqué. Il suffira de s’inscrire pour y participer.