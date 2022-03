Elisecare participe à la journée internationale des droits des femmes - Femina Vox avec l’UNESCO et Sorbonne Université

Une réflexion sur l’état des lieux national et international pour faire émerger des réponses concrètes afin que la voix des femmes puisse enfin être entendue.

Programme



19h00 – Séance plénière

Introduction par Dr. Guila Clara Kessous, UNESCO Artist for Peace – Ambassadrice de la Paix – Harvard University

Message Mme Jamila Seftaoui, Directrice de la Division de l’UNESCO pour l’Egalité des genres.

Nathalie Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université



19h15 – Pour des voix unies et collectives

Son Altesse Royale La Grande Duchesse de Luxembourg, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO et Présidente de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse

Ingrid Betancourt, candidate à l’élection présidentielle en Colombie

Leila Slimani, écrivaine

Diane von Furstenberg, créatrice de mode, businesswoman et philanthrope

19h30 – Un combat à faire entendre

Elisabeth Nicoli, co-directrice de la maison d’édition des Femmes

Gwenola Joly Coz, première présidente de la cour d’appel de Poitiers

Sonya Djemni Wagner, présidente de Femmes de justice

Tara Gandhi, petite fille de Gandhi et militante

Marie-Aimée Peyron, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris

20h30 – Faire entendre les voix des femmes de par le monde

Chékéba Hachemi, présidente d’Afghanistan Libre

Hamida Aman, fondatrice de la radio Begum, Kaboul

Tatiana Mukanire Bandalire, mouvement national des survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo.

Elise Boghossian, présidente d’Elisecare pour la protection des femmes victimes du trafic sexuel en Irak

Isabelle Rome, magistrate, autrice, haute-fonctionnaire à l’égalité femmes/hommes du ministère de la justice



20h30 – Clôture

Grand Corps malade, chanteur engagé

La soirée sera accessible sur Zoom, de 19h à 21h.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, l’accès étant limité à 1 000 personnes, et sera close le 7 mars à 12h.

