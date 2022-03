Quand même.

Automne 2020. Un pays pacifique envahi par les armées d'1 dictature. Des écoles et des hôpitaux bombardés. Des milliers de tués. Des crimes de guerre. Plus de 100 000 réfugiés.

Le monde silencieux et immobile.

Ce soir, je pense aux #Armeniens d'#Artsakh #HautKarabakh.

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) February 28, 2022