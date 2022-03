La communauté arménienne prise dans le conflit

Les premiers Arméniens se seraient installés en Ukraine au début du Moyen-Âge. De nombreuses sources historiques attestent de la présence de sur ces communautés établies dans la région que l’on appelle alors « la Russ de Kiev ». Leur nombre croît surtout à partir de la seconde moitié du XIe siècle du fait des invasions des Turcs-seldjoukides en Arménie.



Cette ancienne communauté existe avec des périodes de prospérité et de déclin jusqu’à l’avènement du pouvoir soviétique. Entre 1920 et 1930, toutes les structures communautaires sont mise à bas par les occupants qui détruisent plusieurs églises, ferment les écoles et toutes les institutions arméniennes. Accusé d’espionnage au profit des « puissances capitalistes » le dernier primat, l’évêque Srabion Samouélian, est arrêté et emprisonné. Durant la période soviétique, la communauté reste privée de tout moyen de vivre sa culture d’origine. Elle connait une certaine forme de renaissance à partir de 1989 avec l’arrivée de nombreux survivants du séisme de Gumri-Spidag et après l’effondrement de l’URSS. Denombreuses organisations cultuelles, culturelles et caritatives naissent alors à travers toute l’Ukraine.



Il existe aujourd’hui une trentaine d’églises dans le pays, de nombreux monuments historiques et culturels, sans oublier ceux qui se trouvent dans la Crimée annexée par la Russie. Ce très riche patrimoine historique s’est récemment enrichi de nouvelles églises à Dniepr, Kharkiv et Kiev où une vaste cathédrale est encore en cours de construction. Le primat actuel du diocèse est l’évêque Margos Hovhannessian.



En 2001, a été créée l’Union des Arméniens d’Ukraine, une grande structure communautaire possédant des sections régionales à travers tout le pays. La communauté compte à ce jour plus de 50 associations, 20 organisations de jeunesse, environ 45 écoles dominicales, collèges et écoles maternelles arméniennes. Les magazines « Nouvelles armeniennes », « Nour », « Le temps armenien » et « Aragats » y sont publiés. Des informations quotidiennes sur l’Arménie, la diaspora, la communauté arménienne d’Ukrainienne sont régulièrement publiées sur le site « Analytica ».



Selon des données non officielles et très variables, jusqu’à 500 000 Arméniens vivraient actuellement en Ukraine.

Sahag Sukiasyan