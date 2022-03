Rencontre du ministre des Affaires étrangères d’Arménie avec la Directrice générale de l’ONU à Genève

Le 28 février, en marge de la session du segment de haut niveau du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a tenu une rencontre avec la directrice générale des Nations unies à Genève, Tatiana Valovaya.

Les parties ont salué la coopération efficace entre l’Arménie et l’Office des Nations Unies à Genève. Ararat Mirzoyan a évoqué les activités du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, soulignant l’engagement de l’Arménie, en tant qu’État membre, à protéger et à promouvoir les droits de l’homme, les libertés fondamentales, ainsi que le renforcement des valeurs démocratiques.

Le ministre Mirzoyan a évoqué les problèmes humanitaires causés par la guerre de 44 jours en Artsakh et les mesures prises pour les résoudre. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la fourniture d’une aide internationale et sur les conditions nécessaires à la pleine réalisation des droits et libertés fondamentaux de la population du Haut-Karabakh.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’un accès sans entrave des organisations internationales spécialisées, y compris les agences pertinentes des Nations Unies, ainsi que la mise en œuvre de missions humanitaires. Source Armenpress.