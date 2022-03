Le bloc d’opposition propose une enquête différente sur la guerre du Karabakh

Après avoir décidé de boycotter une enquête parlementaire sur la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh, le principal groupe d’opposition arménien a demandé à l’Assemblée nationale de créer un autre organe non partisan à cette fin.

Le groupe parlementaire du parti au pouvoir, le Contrat civil, a initié au début du mois la création d’une commission ad hoc qui examinera les causes de la défaite de l’Arménie dans la guerre, évaluera les actions du gouvernement et de l’armée arméniens et examinera ce qui a été fait pour la défense nationale avant les hostilités.

La majorité parlementaire a nommé sept des onze membres de la commission. Elle a proposé aux alliances d’opposition Hayastan et Pativ Unem de nommer les quatre autres membres.

Les deux alliances ont officiellement rejeté cette offre, affirmant que la commission sera contrôlée par des législateurs pro-gouvernementaux et ne pourra donc pas être objective. La commission a tenu sa première réunion la semaine dernière malgré le boycott de l’opposition.

Un haut législateur de Hayastan, Artsvik Minasian, a déclaré lundi que son bloc avait rédigé un projet de loi ouvrant la voie à la création d’une commission alternative qui serait composée de neuf membres qui ne sont pas des législateurs et ne sont affiliés à aucun parti.

Selon le projet de loi Hayastan, le Contrat civil et la minorité d’opposition à l’Assemblée nationale nommeraient chacun quatre membres de l’organe proposé. Le membre restant serait choisi par la médiatrice des droits de l’homme en Arménie, Kristine Grigorian.

« Si nous voulons une enquête impartiale et la révélation [de la vérité], le modèle que nous proposons est l’un des meilleurs », a déclaré M. Minasian. Il a affirmé que son rejet par le Contrat civil serait une indication supplémentaire que les autorités ne sont pas intéressées à répondre aux questions persistantes sur la guerre désastreuse.

Armen Khachatrian, un législateur pro-gouvernemental de premier plan, a rejeté l’initiative de Hayastan, la jugeant « peu sérieuse et peu appropriée ». Il a déclaré que la commission mise en place par le parti au pouvoir était suffisamment objective.

Pratiquement tous les groupes d’opposition tiennent le Premier ministre Nikol Pashinian pour responsable de l’issue de la guerre de six semaines qui a fait au moins 3 800 morts parmi les soldats arméniens.

Pour sa part, M. Pashinian a rendu les anciens présidents Robert Kocharian et Serzh Sarkisian, qui dirigent respectivement Hayastan et Pativ Unem, responsables de la défaite. Kocharian a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008, tandis que Sarkisian, son successeur, a perdu le pouvoir plus de deux ans avant le début des combats.