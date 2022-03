L’opposition veut promouvoir un retour au régime parlementaire

Six partis turcs d’opposition au régime du président Recep Tayyip Erdogan ont dévoilé lundi un protocole d’entente pour le retour du pays à un « système parlementaire renforcé », lors du prochain scrutin présidentiel prévu en juin 2023. Les dirigeants du CHP, le Parti républicain du peuple - principal parti d’opposition (social-démocrate), qui tient les municipalités de Ankara, Izmir et Istanbul -, du Bon parti (Iyi Parti, droite nationaliste), du Parti de la Félicité (Saadet, conservateur), du Parti Démocrate (DP, centre-droite), du Parti de la démocratie et du progrès (Deva) et du Parti de l’avenir, tous (...)