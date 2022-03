La dette publique arménienne s’alourdit

La dette publique de l’Arménie a connu une hausse de plus de 15 % par rapport à l’année dernière, atteignant un montant record de 9,3 milliards de dollars, selon des chiffres officiels. Elle est équivalente à quelque 63,4 % du PIB, soit bien plus qu’en 2017( 59 %) et 2007 (18%). Ce ratio dette-PIB a montré des signes inquiétants à la hausse il y a deux ans, sur fond de récession causée par la pandémie de coronavirus aggravée par la guerre au Karabagh. L’économie arménienne avait chuté de 7,6 % en 2020, forçant le gouvernement à en passer par de nouveaux emprunts extérieurs pour pallier un manque à gagner majeur dans ses recettes fiscales. Le gouvernement et la Banque centrale ont emprunté même davantage essentiellement de sources extérieures (environ 1,26 milliard de dollars) l’an dernier, en dépit d’un retour à la croissance et à une hausse des rentrées fiscales. Les nouveaux crédits incluaient le quatrième Eurobond d’Arménie, d’un montant de 750 millions de dollars, émis en janvier 2021. Archalouys Margarian, la directrice de la division de la gestion de la dette du ministère arménien des finances, a toutefois tenu à minorer l’accroissement de la dette, estimant qu’il s’inscrivait dans une tendance mondiale et ne menaçait pas la stabilité financière. “Notre économie restera sous le coup du déficit longtemps encore”, a indiqué Margarian interrogée par le Service arménien de RFE/RL en ajoutant : “Comment la dette pourrait-elle baisser si l’économie doit poursuivre sa croissance en données physiques ?.. Ce qui importe le plus, c’est le rythme de la croissance économique”. “Si l’économie croît plus vite que la dette, alors laissons [la dette] augmenter, pour le salut de tous. Cela ne pourra que profiter à notre pays”. Une foi absolue dans la croissance dont sont revenus pourtant bien des pays emportés dans la spirale d’une dette hors de contrôle. L’abaissement de la dette semblait d’ailleurs une priorité du ministre des finance Tigrane Khachatrian qui se disait confiant en septembre encore dans la capacité d’une économie renouant avec la croissance de faire baisser le ratio de la dette à 60,2 % du PIB d’ici la fin 2022. Le Fonds monétaire international se montrait nettement moins optimiste et estimait que cela ne pourrait se produire avant 2024, et le ratio actuel semble le montrer. D’autant que la croissance arménienne pourrait être compromise par le contre-coup sur l’économie arménienne des sanctions qu’a values à la Russie, le principal partenaire économique et commercial de l’Arménie, l’offensive lancée contre l’Ukraine. Pour soutenir la croissance, le gouvernement comptait notamment sur une nouvelle hausse des rentrées fiscales, qui sont elles aussi remises en question par les sanctions drastiques imposées par les Occidentaux à la Russie, qui veulent en faire le paria de la finance et de l’économie internationale. Déjà limitée dans ses transactions avec l’Iran, ostracisée depuis bien plus longtemps, l’économie arménienne pourra-t-elle subir le choc d’un boycott massif de son partenaire russe ? Tel est d’ailleurs l’objectif à peine masqué de ces sanctions occidentales qui, en asphyxiant l’économie russe, entendent non seulement briser la machine de guerre russe dans son élan, mais aussi provoquer un mouvement massif d’opposition au régime de Poutine chez les oligarques directement visés comme dans une population russe paupérisée, et peut-être aussi des tensions entre Moscou et ses alliés de l’UEE ou de l’OTSC, dont les économies sont étroitement solidaires de celle de la Russie. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a mis en garde en tout cas vendredi contre l’impact que pourraient avoir les sanctions imposées par l’Europe, les Etats-Unis et les pays occidentaux en général sur l’Arménie et les autres ex-Républiques soviétiques dont les économies dépendent du commerce avec la Russie.