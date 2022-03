La communauté arménienne d’Ukraine en proie au désarroi alors que l’offensive russe se poursuit

Nombre d’Arméniens d’Ukraine, comme nombre de civils ukrainiens frappés de plein fouet par l’offensive lancée par l’armée russe contre l’ensemble du pays le 24 février, cherchent à fuir, mais leur désarroi est d’autant plus grand qu’ils ne savent pour beaucoup, quelle route prendre et pour quelle destination, la voie des airs étant impraticable puisque l’armée russe a pris le contrôle de l’espace aérien ukrainien dès le premier jour de la guerre. Norik Grigorian, le dirigeant de la branche de Kiev de l’Union des Arméniens d’Ukraine, a confirmé que quitter le pays devenait chaque jour plus difficile et dangereux, même si les autorités russes, qui étaient en pourparlers lundi 28 février avec les autorités ukrainiennes en Biélorussie, non loin de la frontière avec l’Ukraine, affirment qu’elles laissent toute latitude aux populations civiles pour qu’elles quittent les zones de combats. Il n’a pas été en mesure de fournir, non plus d’ailleurs que le ministère arménien des affaires étrangères, qui n’avait pas donné de consignes d’évacuation au premier jour de la guerre, des données chiffrées sur le nombre d’ Arméniens qui ont pu se réfugier dans les pays voisins ou en Arménie. Le ministère arménien avait annoncé samedi que les ressortissants arméniens n’avaient pas besoin de visas Schengen pour entrer dans les pays de l’Union européenne voisins de l’Ukraine : la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Il avait aussi fait savoir que l’Arménie était prête à accueillir tous les réfugiés et étudiait actuellement d’“autres options pour leur évacuation”. “Nous conseillons à chacun d’eux de rester jusqu’à ce que les choses se stabilisent car désormais, il est plus difficile de circuler que de rester”, a indiqué Grigorian, cité par le Service arménien deRFE/RL de Kiev en précisant : “Dans le même temps, nous essayons d’ escorter ceux d’entre eux qui ont décidé de partir”. “Sur le chemin des villes [d’Ukraine occidentale] de Vinnitsa, Khmelnitsky et Ternopol, nous leur fournissons les moyens de se loger pour une nuit, de telle sorte qu’ils pourrons se diriger vers la frontière dans la matinée, après le couvre-feu [qui était instauré à Kiev jusqu’à lundi]”, a-t-il ajouté. On estime de 100 000 à 400 000 le nombre d’Arméniens résidant en Ukraine avant l’invasion russe. Une moitié seulement d’entre eux serait détentrice de passeports ukrainiens. Certains de ces Arméniens résident dans les régions séparatistes russophones de Donetsk et de Lugansk, où le régime soutenu par la Russie, qui a fourni depuis des années des passeports russes à la population locale, a conforté son pouvoir, alors que les forces russes, aidant les milices locales, lancent une offensive massive sur l’ensemble de la province orientale du Donbass - dont avaient fait sécession les deux « républiques populaires-, qu’elles seraient sur le point de contrôler. Selon le père Narek, un prêtre arménien qui officie dans la région, quelque 100 familles arméniennes locales ont fui vers la Russie voisine depuis le début de la guerre. “Les hommes sont revenus car il est formellement interdit aux hommes en âge de combattre de quitter la région [en raison de la mobilisation générale]… Mais les gens préfèrent rester chez eux. Ils courent se réfugier dans les abris quand les sirènes se mettent à hurler » a indiqué par téléphone ce représentant de l’Eglise arménienne locale, laissant ainsi entendre l’adhésion de la population arménienne locale aux régimes séparatistes russophones de ces deux provinces, dont Poutine a reconnu l’indépendance le 22 février, et qui combattent en première ligne ux côtés des forces russes. Le témoignage de cet homme d’Eglise est d’autant plus intéressant que l’attitude et la position du clergé dans cette guerre, ainsi que les lieux de culte, sont curieusement absents de la couverture médiatique, occidentale en tout cas, dans un pays dont la population a renoué avec son Eglise et ses traditions religieuses et se dit profondément orthodoxe, à l’exception de Lviv (Lvov) et de l’extrême ouest du pays qui a été des siècles durant sous influence polonaise, où la minorité uniate, des catholiques ukrainiens rattachés à Rome, cultive sa spécificité religieuse avec d’autant plus de foi qu’elle a été réprimée pendant l’époque soviétique. Quant à l’Eglise orthodoxe, elle était partagée entre l’Eglise officielle, dont le diocèse dépendait du patriarcat orthodoxe de Moscou, et une Eglise nationale de Kiev qui était minoritaire jusqu’à ce qu’en 2018, par décision du Saint Synode orthodoxe, elle prenne le dessus sur l’Eglise de Kiev et lui confisque son diocèse, dénonçant, au grand dam du Kremin, la primauté du patriarche de Moscou. Ce dernier n’a pas manqué de désigner comme les « forces du mal » les Ukrainiens s’opposant aux Russes, mais l’Eglise orthodoxe ukrainienne a été quant à elle plutôt discrète, pour ne pas réveiller peut-être des querelles de clocher qui pourraient avoir des conséquences imprévisibles parmi ses fidèles, dont une partie reste attachée, peut-être à l’Eglise de Moscou, qui ne manque pas une occasion de rappeler que Kiev en fut le berceau, en 988. Si le prêtre arménien des régions russophones a évoqué à demi-mots les liens entre Russes et Arméniens, le sujet est bien sûr éludé à Kiev dans un contexte d’invasion, par l’Union des Arméniens d’Ukraine. Mais si l’on peut envisager qu’une partie des Arméniens d’Ukraine, du moins ceux qui en ont la nationalité, serait prête à défendre l’indépendance du pays aux côtés des Ukrainiens, les Arméniens sont les rares civils d’Ukraine qui pourraient trouver une porte de sortie en Russie, pays allié et partenaire de l’Arménie. Encore faut-il qu’ils trouvent le moyen et le chemin pour se rendre en Russie, où ils ne pourraient espérer de toute manière un séjour à moyen terme, en raison de la crise économique et financière grave qui menace le pays du fait des sanctions occidentales.