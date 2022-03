Pachinian devrait se rendre à Moscou en avril

Si toutefois l’agenda régional et international bousculé par l’offensive militaire lancée le 24 février par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine ne la remet pas en cause, la visite officielle que doit effectuer le premier ministre arménien Nikol Pachinian en Russie à l’invitation du chef du Kremlin doit avoir lieu en avril, a indiqué le cabinet du dirigeant arménien Cabinet le 26 février, à l’issue d’un entretien téléphonique entre MM. Pachinian et Poutine. « Les leaders des deux pays ont discuté de questions relatives aux activités de l’Union eurasienne économique (UEE) et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ainsi que de l’agenda de la visite officielle du premier ministre arménien en Russie prévue en avril », indique le communiqué, diffusé par l’agence Spoutnik dimanche. Les deux dirigeants ont à cette occasion échangé leurs opinions sur la mise en œuvre des accords communs signé par Poutine, Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev le 9 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021. L’accord signé par les présidents Poutine et Aliev le 22 février en vue d’une « coopération alliée », qui est en droit d’inquiéter l’Arménie, a été aussi à l’ordre du jour de cette discussion avec V.Poutine, qui s’est employé à rassurer son allié arménien, inquiet aussi des répercussions sur son économie des sanctions drastiques imposées par les Occidentaux à la Russie suite à son offensive sur l’Ukraine.