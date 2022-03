Pour le Groupe Manouchian au Panthéon

Immortalisés, les membres du Groupe Manouchian l’ont été par le poème d’Aragon magistralement mis en musique et interprété par Léo Ferré. Leur rôle héroïque dans la résistance a aussi été magnifiquement mis en image dans le beau long métrage de Robert Guédiguian « L’armée du crime » sorti sur les écrans en 2009. De multiples documentaires et livres ont retracé l’épopée de ces étrangers morts pour la France. Tous les ans, à cette période de l’année, les associations d’anciens combattants commémorent leur action. Une rue à Paris porte le nom du groupe Manouchian. Et un buste de son chef situé sur la corniche de la cosmopolite cité phocéenne, qui compte un fort pourcentage d’Arméniens, rappelle aux habitants de cette ville dont le patronyme résonne avec l’hymne national, l’engagement de ces immigrés pour la patrie, jusqu’au sacrifice suprême.

Dans ces conditions, alors qu’après des années d’oubli leur parcours occupe enfin une certaine place dans la mémoire collective du pays, est-il vraiment besoin de faire entrer au Panthéon Missak Manouchian, celui qui fut leur commandant, en même temps que le principal activiste du réseau ?

Dans une très belle tribune publiée en 2014, Jean-Marc Germain suivi par nombre de personnalités de tous horizons, plaidait en faveur cette exigence politique en ces termes : « Ils font partie de ce cortège d’ombres défigurées dont parlait Malraux, et en cela, ils ont rejoint Jean Moulin. Combattants de la paix, ils ont rejoint Jean Jaurès. Révoltés contre l’esclavage, ils ont rejoint Victor Schoelcher. Etrangers et apatrides venus des quatre coins de notre continent, ils ont préfiguré par leur fraternité de cœur et d’armes ce qui deviendra l’Europe d’aujourd’hui, et en cela ils ont rejoint Jean Monnet. Ils les ont rejoints par l’esprit, mais pas par le corps, ni dans le symbole, ni dans l’hommage. Car si ces « Grands Hommes » ont reçu pour signe de gratitude de la République d’être inhumés au Panthéon, les membres de l’Affiche Rouge exécutés au Mont-Valérien attendent toujours, dans leur cimetière d’Ivry, la reconnaissance officielle de la Patrie. »

Huit ans après cette louable tentative de l’ex-député socialiste, qui ne fut malheureusement pas entendu par sa hiérarchie politique alors aux affaires, une autre grande initiative a été lancée par un collectif de personnalités, dont l’historien Serge Klarsfeld et le cinéaste Robert Guédiguian, ainsi qu’une vingtaine de législateurs.

Dans leur appel publié par Libération, le 21 février, les signataires disent avec force que « Missak Manouchian doit trouver sa place au Panthéon, pour avoir été l’un des plus beaux exemples de sacrifice, d’héroïsme, d’amour de la France, terre de liberté et d’espoir. Pour y être le premier de tous ces torturés et fusillés du Mont-Valérien dont étonnamment aucun ne dort pour l’éternité en haut de la montagne Sainte-Geneviève, dont ces « vingt et trois étrangers et nos frères pourtant ». »

Cet appel sera-t-il davantage entendu au sommet de l’Etat que celui de Jean-Marc Germain ?

La France ne perdrait en tout pas grand-chose à témoigner ainsi sa reconnaissance à ceux qui, n’ayant pour seule richesse que leur pauvre vie d’immigrée, l’ont volontairement mise à son service. On pourrait même considérer qu’un tel geste participerait de sa grandeur. Sans compter l’intérêt du message en ces temps de tensions sur le sens et la nature de l’identité nationale.

A cet égard, une ambiguïté doit être levée en regard des appels existants. Et il revient à la partie arménienne d’en prendre l’initiative. Au-delà de la personnalité charismatique de Missak Manouchian, des responsabilités qui furent les siennes en tant que chef du réseau et principal acteur du combat par le nombre d’actions menées, c’est bien l’ensemble de son groupe qui devrait être honoré. Deux Arméniens figuraient parmi les 22 fusillés du Mont-Valérien. On recensait aussi au nombre de ces morts, un Espagnol, 3 Hongrois, 5 Italiens, 6 Polonais, 3 Français auxquels s’ajoute une Roumaine décapitée en Allemagne le 10 mai 1944. Une bonne proportion d’entre eux étaient de surcroît juifs. Quelques autres ont pu échapper à la Gestapo. On se souviendra particulièrement dans nos colonnes de Méliné Manouchian, de Henri Karayan, de Diran Vosguéritdjian, et d’Arsène Tchkakarian le dernier survivant décédé en 2018. Autant de personnalités exceptionnelles qui, par ailleurs, bon sang ne saurait mentir, ont toutes participé au réveil arménien des années 70. Tous les membres du Groupe Manouchian devraient donc pouvoir entrer au Panthéon de par leur appartenance à ce collectif, et non le seul Missak Manouchian, quand bien même y occupa-t-il un rôle central, et quand bien même l’ensemble serait représenté à travers sa figure emblématique. Alors qu’il s’agit de mettre en exergue le dévouement de chacun au combat commun, à la défense de la patrie comme idéal supérieur, il serait pour le moins malvenu de personnaliser à loisir les choses, même si le Panthéon a pour vocation d’accueillir les « grands hommes » -ce qu’il faut respecter - et non les grands « collectifs ».

Partant, qu’est-ce qui pourrait dans la France d’aujourd’hui, justifier de faire obstacle à cette inhumation symbolique au Panthéon du Groupe Manouchian, de tout le « Groupe Manouchian » ?

Le privilège de la décision revient au président de la République. Et il relève toujours d’un choix politique. En ces temps de montées des extrêmes sur la question de l’appartenance nationale, peut-être ne serait-il pas totalement inutile de rappeler, pour reprendre les mots de Manouchian, que l’ont peut hériter de la Patrie, mais que l’on peut aussi en mériter. Une vérité de base qui en principe devrait pouvoir rassembler autour d’elle l’essentiel d’un pays qui n’a pas tous les jours l’opportunité de créer du consensus, tout en rendant hommage à des « étrangers, nos frères pourtant ». Bref, un peu d’oxygène, dans l’air ambiant, sur la base d’un grand projet.

Ara Toranian