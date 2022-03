Pascal Légitimus, Niko Tackian et Vincent Baguian en dédicaces inédites

La Griffe Noire et l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne s’associent pour une séance de dédicaces inédite, réunissant des auteurs français d’origine arménienne : Pascal Légitimus, Niko Tackian et Vincent Baguian.

Samedi 12 mars 2022 de 15h à 18h à la Griffe Noire - 2, rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés

L’initiative, impulsée par l’AFA Val-de-Marne, auprès de la célèbre librairie de Saint-Maur-des-Fossés, a pour objectif de mettre en lumière des écrivains issus de familles arméniennes ayant préservées leur culture et identité.

Par leurs écrits, spectacles, chansons ou collaborations, Pascal Légitimus, Niko Tackian, Vincent Baguian, dévoilent de façons subtiles leurs racines et participent à leur manière à la transmission de la mémoire ou histoire arménienne.

L’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne a pour objectif la promotion de la culture et des traditions arméniennes. Résolument décidée à valoriser cette richesse intellectuelle et ancestrale, notre association cherche à travailler avec des partenaires de qualité dans notre département plus particulièrement. « La Griffe Noire représente pour nous une institution qui a jalonné notre parcours scolaire jusqu’en Terminale et au-delà. Elle représente à la fois une référence littéraire et une fierté locale incontournable. Il nous paraissait évident d’organiser ce genre d’événement ici où la culture est mise en valeur ! »