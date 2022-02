Le lourd silence d’Erevan et Bakou

Les responsables de Bakou et d’Erevan ont gardé le silence sur la reconnaissance par le président russe Vladimir Poutine de l’indépendance des gouvernements séparatistes des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk.

Poutine a reconnu la souveraineté des régions séparatistes lundi 21 février.

Ni le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ni le Premier ministre arménien Nikol Pachinyan n’ont fait de déclaration à ce sujet. Le silence d’Aliyev était particulièrement fort, étant donné sa rencontre avec Poutine mardi - et la signature subséquente d’une « Déclaration sur l’interaction entre alliés ».

En apparence, la réunion a eu lieu pour commémorer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie.

Dans une transcription partielle de la discussion publiée sur le site officiel du Kremlin, M. Poutine aurait souligné l’importance de « développer les liens commerciaux et économiques et de débloquer les communications de transport » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la suite de la deuxième guerre du Haut-Karabakh.

Il semble également avoir tenté de rassurer M. Aliyev sur le fait que la reconnaissance des gouvernements séparatistes en Ukraine ne faisait pas partie d’un revanchisme impérial russe plus large.

« Je veux le dire tout de suite : nous voyons et prévoyons, on pourrait dire, des spéculations sur ce sujet affirmant que la Russie va restaurer l’empire à l’intérieur des frontières impériales », a déclaré Poutine à Aliyev. C’est absolument faux".

Il a ensuite cité le déploiement et le retrait rapide de la mission de l’OTSC dirigée par la Russie au Kazakhstan, comme preuve du soutien de la Russie à la souveraineté de ses voisins.

L’Ukraine est différente, et cela est dû au fait que, malheureusement, le territoire de ce pays est utilisé par des pays tiers pour créer des menaces contre la Fédération de Russie elle-même", a-t-il déclaré.

De son côté, M. Aliyev s’est abstenu de mentionner Donetsk, Louhansk et l’Ukraine en général. Au lieu de cela, il a fait l’éloge du développement des « liens commerciaux et économiques » entre la Russie et l’Azerbaïdjan et de la Russie qui « résout les questions humanitaires » qui sont « importantes » pour l’Azerbaïdjan. Il n’a pas précisé quels étaient ces « problèmes ».

Le texte intégral de l’accord de la « Déclaration sur l’interaction entre les alliés » n’a pas encore été rendu public.

Les autorités arméniennes ont gardé le silence sur le sujet jusqu’à présent. Lundi soir, le président russe a invité le Premier ministre arménien Nikol Pachinyan à effectuer une « visite officielle » à Moscou « au printemps », ce que Pashinyan a accepté.

Contrairement au gouvernement, certains membres de l’opposition azerbaïdjanaise ont émis des critiques acerbes sur les actions du Kremlin.

La Russie a reconnu les « républiques-jouets » établies sur les territoires souverains de l’Ukraine comme des États indépendants", a déclaré Ali Karimli, président du parti du Front populaire d’Azerbaïdjan, dans un communiqué. ’L’Azerbaïdjan doit continuer à reconnaître Donetsk et Louhansk comme des territoires ukrainiens’.

D’autres, quant à eux, se sont concentrés sur l’impact que la reconnaissance de Donetsk et de Louhansk pourrait avoir sur le conflit du Nagorno-Karabakh.

Elman Nasirov, membre de la commission parlementaire sur les relations internationales et interparlementaires, a déclaré à Turan qu’il pensait que « la position actuelle de la Russie » envers les régions séparatistes d’Ukraine n’avait aucun rapport avec leur position sur le Haut-Karabakh.

« Les séparatistes arméniens du Karabakh veulent établir certains parallèles, mais leurs efforts sont vains, a-t-il déclaré. La Russie a reconnu l’indépendance des soi-disant républiques d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. Les séparatistes arméniens se sont alors réjouis. Mais le résultat a été que ces questions n’ont pas été appliquées au Karabakh ».

Comme le gouvernement, l’opposition parlementaire arménienne, qui s’est montrée vocalement pro-russe, a également gardé le silence sur la reconnaissance de Poutine.

Avec OC media