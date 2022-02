Le Conseil Central de l’UGAB félicite Berge Setrakian pour ses 20 ans de leadership visionnaire

Le 22 février 2022 est une date importante pour l’UGAB et son honorable Président. Elle marque le 20e anniversaire de la présidence de Berge SETRAKIAN à la tête de la plus grande organisation arménienne à but non lucratif dans le monde.

Le bilan des deux dernières décennies, ajouté aux 25 années durant lesquelles il a été membre de notre Conseil d’administration central, nous permet d’affirmer sans équivoque que monsieur SETRAKIAN a joué un rôle central dans l’histoire de l’UGAB, porteur d’une véritable vision pour notre organisation et notre nation. Son engagement dévoué est en ce sens, plus qu’un choix, une véritable vocation.

Nombreux sont ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler à ses côtés dans le laborieux chemin que suppose la direction d’une institution multinationale centenaire. Ils sont le témoin qu’au-delà de ses réalisations et succès professionnels, le but de sa vie s’incarne dans les missions de l’UGAB.

Fervent défenseur des valeurs fondatrices de l’UGAB, et fidèle à sa devise selon laquelle « l’union fait la force », Berge SETRAKIAN s’est inlassablement efforcé de renforcer la Nation arménienne par une vision et des desseins communs, s’attelant à bâtir des ponts entre les différentes générations. C’est pour répondre à cette ambition qu’il a fait le choix courageux de renforcer notre présence en Arménie et en Artsakh, estimant que le destin de notre diaspora était lié à celui de notre patrie. Il a également soutenu de manière inébranlable l’Église arménienne qu’il considère comme un fondement de notre nation. C’est à ce titre qu’il a été à l’initiative de nombreuses actions afin de préserver et promouvoir sa présence dans la cadre des affaires arméniennes.

Meneur né, monsieur Setrakian a soutenu avec enthousiasme le développement personnel et professionnel de nos jeunes générations. Alors qu’il fut l’un des plus jeunes membres de l’histoire de l’UGAB à être élu à son Conseil d’administration Central, il a toujours eu à cœur que notre nation se dote de leaders formés, dotés des compétences et de la confiance nécessaires. A l’image de son parcours, sa volonté était qu’ils puissent ensuite rendre à la communauté arménienne ce que celle-ci leur avait apporté et puissent à leur tour s’y investir.

Depuis sa prise de fonction comme Président, Berge SETRAKIAN s’est confronté aux complexités de la mondialisation et aux enjeux géopolitiques. Pour répondre à cette réalité changeante, il a constamment cherché à innover vers de nouvelles formes d’engagement afin d’encourager les Arméniens à approfondir leur identité, à honorer leur patrimoine culturel et à se mettre au service du peuple arménien. Aucune des nouvelles technologies en matière de communication n’a jamais remis en cause la volonté de monsieur SETRAKIAN d’aller au plus proches de nos membres et de nos bénéficiaires, quelle que soit la zone du monde où il se trouve. Par ses visites de terrain, il a toujours été mieux à même d’identifier leurs priorités et d’y répondre par la manière la plus pertinente afin d’impacter et améliorer leur quotidien. D’où le fait que nos 60 sections locales et districts régionaux continuent encore aujourd’hui de prospérer comme autant d’incubateurs de l’identité arménienne, véritables moteurs de notre arménité, figure de proue de l’engagement en cas de crises ou catastrophes pour répondre au plus vite aux besoins des plus vulnérables.

Toujours prêt à faire face aux fardeaux les plus lourds, monsieur SETRAKIAN a permis aux Arméniens de Syrie, d’Arménie, d’Artsakh et d’ailleurs de relever les défis qui leur faisaient face. Grâce à ses qualités, il a su porter et défendre la voix de notre peuple auprès des plus grands dirigeants mondiaux et mobiliser nos communautés aux quatre du monde dans le cadre de levées de fonds, réunissant en quelques jours plusieurs millions de dollars. C’est grâce à sa vision et son engagement que nos sections locales et nos bénévoles ont pu bénéficier des ressources nécessaires afin d’apporter une aide d’urgence aux Arméniens en danger.

Nous souhaitons aujourd’hui exprimer notre immense gratitude envers vous, cher Berge. Faire honneur à votre audace, à votre intégrité et à votre vision qui nous a permis ces vingt dernières années de répondre aux défis qui nous faisaient face et de créer de nouvelles opportunités pour les générations futures. Ancré dans l’héritage de vos prédécesseurs tout en ayant une compréhension fine des enjeux et une vision claire pour l’avenir, vous avez toujours su être la bonne personne au moment. C’est en cela que l’on reconnaît un leader exemplaire et charismatique, apte à guider notre organisation vers des sommets nouveaux auxquels nous ne pouvions imaginer prétendre.

Recevez notre sincère gratitude pour avoir su nous mobiliser pour cette noble mission et pour avoir mis votre temps, votre sagesse et votre engagement au service de celle-ci durant ces vingt dernières années. Merci également à Vera SETRAKIAN, votre épouse et partenaire indéfectible, toujours présente durant toutes ces années dans cette belle aventure démarrée ensemble comme membres exemplaires de l’UGAB. Toutes nos félicitations pour cette étape importante dans l’histoire de votre vie et de notre organisation. Chaque fois que des jeunes voudront s’engager dans la vie de notre communauté, l’UGAB vous montrera en exemple et leur dira : suivez son exemple, cet homme d’honneur est notre honneur à tous.

Écrit avec gratitude par le Conseil d’Administration Central de l’UGAB, le 22 février 2022.