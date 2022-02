Le ministère des Affaires étrangères arménien condamne fermement

Le ministère arménien des affaires étrangères a accusé l’Azerbaïdjan d’abuser des procédures internationales d’application de la loi après avoir annoncé que deux anciens présidents arméniens, Robert Kocharyan et Serzh Sargsyan, ainsi que le président de l’Artsakh (Nagorno-Karabakh), Arayik Harutyunyan, sont recherchés par ses autorités chargées de l’application de la loi.

« Nous condamnons fermement les poursuites pénales engagées par l’Azerbaïdjan sur la base de motifs faux et arménophobes, ainsi que cet abus des procédures d’application du droit international. Au lieu d’entreprendre des efforts pour détecter les personnes impliquées dans les exécutions extrajudiciaires de civils en Artsakh et dans les disparitions forcées de prisonniers de guerre arméniens, ou de révéler les réseaux criminels de transfert de combattants terroristes vers la région, l’Azerbaïdjan poursuit sa politique arménophobe de plusieurs années avec un nouvel élan, en tentant de provoquer de nouvelles escalades dans le Haut-Karabakh et dans les zones frontalières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous exhortons l’Azerbaïdjan à prendre des mesures pour trouver des solutions constructives, en protégeant les droits et le bien-être de tous les peuples de la région », a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Dans le même temps, nous réaffirmons l’engagement de la République d’Arménie à entreprendre des efforts pour l’établissement d’une coexistence pacifique et d’une tolérance mutuelle dans la région », indique la déclaration.

Le bureau de Serzh Sargsyan a qualifié les accusations contre les anciens présidents arméniens d’« absurdes et cyniques », rappelant que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev « s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans la politique de génocide et a fait de l’arménophobie une politique d’État dans son pays ».

Le bureau de Robert Kocharyan a déclaré qu’il n’était pas surpris. Les autorités arméniennes, qui implorent la paix de l’Azerbaïdjan au prix de la dignité nationale, reçoivent l’aide de leurs amis « éduqués et constructifs »", a déclaré le bureau dans un communiqué.

