Erevan prend des mesures contre les mandats d’arrêt azerbaïdjanais visant les ex-présidents

Les procureurs arméniens se sont engagés mardi 22 février à contrecarrer les tentatives déclarées de l’Azerbaïdjan d’arrêter les anciens présidents Robert Kocharian et Serzh Sarkisian dans un pays tiers.

Les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé lundi des mandats d’arrêt à l’encontre des deux hommes, affirmant qu’ils ont été inculpés pour avoir aidé à lancer en 1988 des manifestations en faveur de l’unification du Haut-Karabakh avec l’Arménie. Elles ont déclaré que Sarkisian et Kocharian sont également recherchés pour leur rôle dans la création en 1991 de la République autoproclamée du Haut-Karabakh.

Les ex-présidents, qui sont nés au Karabakh et ont dirigé le territoire pendant la guerre de sécession avec l’Azerbaïdjan (1991-1994), ont rejeté ces accusations. Ils ont également établi un lien entre les mandats d’arrêt azerbaïdjanais et ce qu’ils considèrent comme des accusations politiquement motivées portées contre eux par les forces de l’ordre arméniennes.

Gor Abrahamian, porte-parole du bureau du procureur général d’Arménie, a rejeté les mandats d’arrêt comme étant sans fondement et illégaux. Il a déclaré que les forces de l’ordre feraient pression sur Interpol et d’autres organismes internationaux pour que l’Azerbaïdjan n’aide pas à la détention de Kocharian et Sarkisian.

Bakou a déjà lancé des mandats d’arrêt internationaux contre les dirigeants actuels du Karabakh peu après la guerre de 2020 avec l’Arménie. Erevan avait alors condamné cette démarche, affirmant avoir « pris des mesures » pour éviter qu’ils ne soient placés sur la liste des personnes les plus recherchées d’Interpol.

« Ce sont des mesures efficaces qui donnent des résultats », a déclaré M. Abrahamian au service arménien de RFE/RL. « En ce qui concerne les chasses à l’homme internationales, nos efforts pour bloquer ces procédures ont été un succès. »

Dans le sillage de la guerre de 2020, les autorités arméniennes ont également ouvert plusieurs procédures pénales contre des responsables gouvernementaux et militaires azerbaïdjanais qu’elles accusent d’avoir commis des crimes de guerre. Mais aucun de ces responsables n’a encore été nommé.

