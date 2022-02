Deux députés azéris en visite en Arménie sur fond de protestations

Deux membres du parlement azerbaïdjanais ont fait face à des manifestations de colère à Erevan, mardi 22 février alors qu’ils assistaient à une réunion de députés de l’Union européenne et d’États ex-soviétiques participant au programme de partenariat oriental de l’UE.

Il s’agissait des premiers responsables azerbaïdjanais à se rendre en Arménie depuis la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh. L’un d’entre eux, Tair Mirkishili, figurait parmi plusieurs membres de haut rang de l’Assemblée parlementaire Euronest reçus par le Premier ministre Nikol Pachinian lundi.

S’exprimant lors d’une session Euronest tenue le lendemain, Mirkishili a répété les affirmations de Bakou selon lesquelles la victoire azerbaïdjanaise dans la guerre de six semaines a mis fin au conflit du Karabakh.

« Puisque le conflit est terminé, l’Azerbaïdjan s’est dit prêt à une démarcation et une délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise », a-t-il déclaré. « Je suis heureux de constater que nous avons reçu un certain nombre de signaux positifs de l’Arménie à cet égard. »

Les membres arméniens d’Euronest représentant le parti au pouvoir, le Contrat civil, ont insisté sur le fait que le conflit reste non résolu.

« Vous ne pouvez pas considérer que le conflit a été résolu (...) sans en éliminer les causes », a déclaré l’un d’eux, Arman Yeghoyan. « Et les causes sont toujours là. De plus, elles se sont encore aggravées. La politique arménophobe de l’Azerbaïdjan est de plus en plus forte. »

Les remarques de M. Yeghoyan semblent contraster avec les déclarations répétées de M. Pachinian selon lesquelles les liaisons de transport avec l’Azerbaïdjan et la Turquie profiteront considérablement à l’économie arménienne et contribueront à ouvrir une « ère de développement pacifique » dans la région.

Alors que la session Euronest commençait ses travaux dans une salle de conférence à Erevan, des centaines de personnes en colère se sont rassemblées à l’extérieur pour protester contre l’arrivée des parlementaires azerbaïdjanais. Les manifestants ont déclaré que leur visite était un affront à la mémoire d’au moins 3 800 Arméniens tués pendant la guerre de 2020.

Les visites mutuelles de responsables arméniens et azerbaïdjanais et d’autres citoyens des deux nations belligérantes sont extrêmement rares. Elles ont généralement lieu dans le cadre d’événements multilatéraux. Bakou a minimisé ces contacts au début des années 2000.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200