Les projets de la dictature 🇦🇿 concernant l’#Artsakh occupé sont multiples et ont pour but d’éradiquer toute trace des arméniens

Les outils de cette politique sont le gaz, la corruption et la communication

Collaborer avec ces projets c’est être complice de cette extermination https://t.co/aWCDZbpJoZ

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) February 22, 2022