Le niveau du lac Sevan est en baisse de 17 cm en un an

Le niveau du lac Sevan est en baisse de 17 centimètres par rapport au 21 février 2021 a indiqué le service « Hayhyrometre ». Ainsi le 21 février 2022 le niveau des eaux du Sevan était à 1900,37 mètres au-dessus du niveau de la mer tandis qu’il était de 1900,54 il y a un an. Le tunnel entre la rivière Arpa et le lac Sevan a emmené depuis le début de l’année 10,876 millions de mètres cubes d’eau, les rivières qui se déverses dans le Sevan sont en régime hivernal et déversent très peu d’eau. L’une des raisons de la baisse importante de 17 cm des eaux du Sevan est son utilisation importante l’été dernier pour les besoins de l’irrigation du bassin du lac Sevan.

Krikor Amirzayan