Un ex-vice-ministre arménien un temps emprisonné fait condamner Erevan

Un ancien vice-ministre arménien de la Défense, un temps emprisonné pour ses liens présumés avec un groupe armé, a fait condamner mardi l’ex-république soviétique par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui notamment relevé « l’absence de motivation pertinente et suffisante » de sa détention. Né en 1947 et vice-ministre de 1995 à 1999, Vahan Shirkhanyan avait été arrêté en décembre 2015 pour son appartenance et son soutien présumés à un « groupe criminel », dont 21 membres avaient été interpellés un mois plus tôt. Ce groupe était soupçonné par Erevan de vouloir assassiner des figures politiques de ce (...)