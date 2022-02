COVID-19 : l’Arménie est toujours dans la zone rouge foncé selon les normes de l’UE

Selon les normes de l’UE, malgré la diminution du nombre de cas de COVID-19, l’Arménie se trouve toujours dans la zone rouge foncé, car le niveau de la maladie reste élevé dans le pays, le pourcentage de tests positifs étant supérieur à 29 %.

Comme le rapporte « Armenpress », cette information a été communiquée aux journalistes par Romella Abovyan, chef du département d’épidémiologie des maladies infectieuses et non infectieuses.

Selon elle, on observe une légère diminution du nombre de maladies infectieuses, mais la situation reste tendue. "Aujourd’hui, nous ne pouvons pas évaluer la situation actuelle, car nous constatons que les tests ne sont pratiquement pas effectués, lorsqu’il y a un cas confirmé dans une famille, les autres membres de la famille, présentant les symptômes appropriés, ne demandent pas à être testés, donc nous ne pouvons pas vraiment évaluer la situation.

Romella Abovian a déclaré qu’à cause de la souche Omicron, la situation est assez tendue dans le monde. Omicron compte 3 sous-espèces, dont la plus dangereuse et infectieuse est la sous-espèce HA2. Elle existe déjà en Arménie, et a été détectée dans certains échantillons par séquençage.

Le spécialiste a ajouté que le principal problème est qu’en cas d’infection par la souche Omicron, les symptômes sont généralement très similaires à ceux d’une infection respiratoire aiguë : écoulement nasal, fièvre et toux. C’est la principale raison pour laquelle, dans de nombreux cas, les gens ne cherchent tout simplement pas à obtenir des soins de santé primaires.

Lorsque ces symptômes apparaissent, le spécialiste conseille aux gens de consulter rapidement leur médecin traitant. Armenpress.