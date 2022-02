Erdogan : la reconnaisance des républiques séparatistes pro-russes est « inacceptable »

La reconnaissance par Moscou des républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk est « inacceptable », a estimé mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont les propos ont été rapportés par l’agence officielle Anadolu.

« Nous considérons cette décision comme inacceptable. Nous appelons les parties concernées à faire preuve de bon sens et à se conformer au droit international », a déclaré le chef de l’Etat turc en marge de sa visite officielle au Sénégal.

La Turquie, membre de l’OTAN, est considérée comme un allié de Kiev, auquel Ankara a vendu des drones militaires.

M. Erdogan qui a offert sa médiation dans la crise entre la Russie et l’Ukraine pour éviter un conflit a néanmoins proposé à plusieurs reprises d’accueillir des pourparlers entre les deux présidents.

Il s’est rendu dans la capitale ukrainienne début février pour rencontrer le président Volodomyr Zelensky et a renouvelé plusieurs fois son invitation à son homologue russe à le rencontrer.

Il a assuré avoir reçu « une réponse positive de (Vladimir) Poutine » mais sans qu’une date eut été fixée.

Istanbul, 22 fév 2022 (AFP) -