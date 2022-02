Vladimir Poutine à Ilham Aliev : Le conflit du Haut-Karabagh n’est pas encore réglé, mais il y a des progrès

Le conflit du Haut-Karabakh n’est pas encore entièrement réglé, mais il y a des progrès, a déclaré aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine lors de la rencontre avec son homologue azéri Ilham Aliev à Moscou selon RIA Novosti.

Lors de la rencontre, Vladimir Poutine a déclaré que des accords avaient été conclus sur le développement des liens commerciaux et économiques dans le Haut-Karabagh. Le dirigeant russe a déclaré qu’il y a des différends, mais que Moscou fera tout son possible pour assurer la nature pacifique du processus de règlement.

« Certains accords ont déjà été conclus pour assurer non seulement la sécurité de toutes les personnes vivant là-bas, mais aussi pour développer les liens commerciaux et économiques, débloquer les communications et le transport. Je sais que les différends se poursuivent et qu’il y a beaucoup à faire, mais, de notre côté, nous ferons tout notre possible pour assurer le caractère pacifique de ce processus et pour satisfaire toutes les parties impliquées dans ce processus » a déclaré le président russe selon l’agence TASS. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan