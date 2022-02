Valence, Le Dauphiné Libéré : débat avec l’association Arménia le 25 février

Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) du Lundi 21 Février 2022 titre : Bourg-Lès-Valence, Débat avec l’association Arménia le 25 février. L’association culturelle Arménia organise vendredi 25 février à 20h30 à la MJC Jean Moulin un débat table-ronde sur le thème « L’Arménie est-elle menacée de disparition face au pantouranisme ? ».



Son président Krikor Amirzayan, précise : « L’axe entre la Turquie et l’Azerbaïdjan et le rêve d’Erdogan de créer un vaste empire s’étendant d’Istanbul à Vladivostok en passant par l’Arménie, la Russie et la Chine demeure une véritable menace. L’Arménie, placée au milieu de cet appétit du monde turcophone pourrait-elle en faire les frais ? Un plan qui était déjà établi par le gouvernement Jeune-Turc en 1915 lors du génocide et qui visait à rayer de la carte les Arméniens et l’Arménie… Arménia débattra de cette menace en évoquant également le rôle de la Russie, protectrice de l’Arménie au regard du traité militaire liant Moscou à Erévan mais qui semble montrer ses failles ».

Krikor Amirzayan présentera la situation géostratégique en Arménie et dans le Sud-Caucase avant de lancer le débat. Entrée libre. Contact : [email protected]