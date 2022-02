Le président de la République de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan félicite les habitants du Donbass pour « cet événement historique »

Le président de la République de l’Azerbaïdjan Arayik Harutyunyan a félicité le peuple du Donbass pour cet « événement historique » ․



Arayik Harutyunyan dans le communiqué indique "Au nom des autorités et du peuple de la République de l’Artsakh, je salue la décision du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk. Le droit des nations à l’autodétermination և de construire leur propre État est inaliénable pour chaque peuple est un principe fondamental du droit international. L’établissement d’un État indépendant, sa reconnaissance internationale devient impératif surtout face aux dangers ontologiques, car c’est un moyen plutôt influent et civilisé de prévenir l’effusion de sang et la catastrophe humanitaire.

La République d’Artsakh lutte pour sa liberté, sa sécurité et la construction de son État depuis des décennies ; elle a dû traverser de nombreuses épreuves et des actes de génocide à plusieurs reprises. Par conséquent, nous sommes convaincus que la République d’Artsakh, qui a des bases historiques, politiques, juridiques et morales indiscutables, a mérité la reconnaissance internationale de son État souverain.

Félicitations aux habitants du Donbass pour cet événement historique. Nous espérons qu’une paix et une stabilité fortes seront rétablies dans cette région autrefois prospère. » Public Radio Armenia.

Krikor Amirzayan