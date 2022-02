L’Azerbaïdjan lance des mandats d’arrêt contre Kocharian et Sarkisian

Les autorités azerbaïdjanaises ont lancé des mandats d’arrêt internationaux contre les anciens présidents arméniens Robert Kocharian et Serzh Sarkisian.

Un procureur militaire azerbaïdjanais a déclaré lundi que les deux hommes nés dans le Haut-Karabakh ont été inculpés pour avoir aidé à lancer en 1988 des manifestations en faveur de la sécession du territoire à population arménienne de l’Azerbaïdjan et de son unification avec l’Arménie. Il a ajouté qu’ils sont également recherchés pour leur rôle dans la création, en 1991, de la République autoproclamée du Haut-Karabakh.

Kocharian et Sarkisian, qui ont dirigé le Karabakh pendant la guerre de 1991-1994 avec l’Azerbaïdjan, se sont rapidement moqués de ces accusations.

« Le dépôt d’accusations contre Serzh Sarkisian par le régime Aliyev est en soi une caricature », a déclaré son bureau dans un communiqué.

Il a déclaré que Sarkisian, qui a dirigé l’Arménie de 2008 à 2018, continuera d’utiliser ses « nombreuses relations et son expérience » pour lutter pour le « droit des Arméniens du Karabakh à une vie libre, indépendante et sûre. »

La déclaration souligne également que Sarkisian et Kocharian, qui dirigent désormais les deux principaux groupes d’opposition arméniens, sont également poursuivis par les « autorités capitulardes » d’Erevan qui, selon elle, sont désormais effectivement alliées au « clan dirigeant de l’Azerbaïdjan. »

Un porte-parole de M. Kocharian a également établi un lien entre les mandats d’arrêt azerbaïdjanais et les accusations distinctes de corruption portées contre les deux ex-présidents et fermement démenties par ces derniers. Bagrat Mikoyan a déclaré que ces mandats interviennent dans le contexte du « flirt » continu du Premier ministre Nikol Pashinian avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.] Aliyev.

Les autorités arméniennes, qui implorent la paix de la part de l’Azerbaïdjan au prix de la dignité nationale, reçoivent l’aide de leurs amis « éduqués et constructifs »", a-t-il déclaré de manière acerbe.

Bakou a déjà lancé des mandats d’arrêt internationaux contre les dirigeants actuels du Karabakh peu après la guerre de 2020. Le bureau du procureur général d’Arménie avait alors condamné cette décision, affirmant avoir « pris des mesures » pour empêcher qu’ils ne soient placés sur la liste des personnes les plus recherchées d’Interpol. Il n’a pas réagi immédiatement à la dernière décision de Bakou.

Au cours de son règne de près de deux décennies, Aliyev a tenu de nombreuses réunions en tête-à-tête avec Kocharian et Sarkisian dans le but de mettre fin au conflit du Karabakh. Au cours de l’année écoulée, il n’a cessé de fustiger ses anciens homologues arméniens. Les attaques verbales ont surtout suivi leurs critiques sévères à l’encontre de Pashinian et de sa gestion de la guerre désastreuse.

Les mandats d’arrêt ont été émis le lendemain de déclarations de l’actuel et de l’ancien dirigeant arménien marquant le 34e anniversaire du début du mouvement populaire en faveur de l’unification du Karabakh avec l’Arménie.

« Le mouvement a été la première étape dans la restauration de notre statut d’État », peut-on lire dans une déclaration publiée par Pashinian.

« Aujourd’hui, l’Artsakh (Karabakh), bien que blessé, est toujours debout », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, nos démarches visent non seulement à résoudre les problèmes socio-économiques des Arméniens de l’Artsakh et à surmonter les défis sécuritaires, mais aussi à protéger leurs droits. »

« L’Artsakh sera toujours à nous », a déclaré pour sa part M. Kocharian.