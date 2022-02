Ne laissez pas les Turcs acheter des terres en Arménie ; Imposer des droits de douane sur les importations turques, par Harut Sassounian

Le gouvernement arménien doit prendre deux mesures importantes avant d’ouvrir la frontière avec la Turquie : 1) interdire aux citoyens turcs d’acheter des biens immobiliers en Arménie ; et 2) imposer des droits de douane sur l’importation de produits en provenance de Turquie.

Il est évident que les citoyens turcs n’ont pas besoin de traverser la frontière arménienne pour pouvoir acheter des biens immobiliers en Arménie. Mais, avec l’ouverture de la frontière terrestre mutuelle, davantage de citoyens turcs pourront venir en Arménie, augmentant ainsi le flux de personnes et de produits en provenance de Turquie.

Permettre aux citoyens d’un pays hostile comme la Turquie d’acheter des biens immobiliers en Arménie constitue une grave menace pour la sécurité nationale, en particulier si ces biens sont situés près de zones frontalières sensibles.

Il y a une grande contradiction entre ce que la Constitution et les lois arméniennes stipulent concernant l’achat de biens immobiliers par des étrangers et ce qui est réellement pratiqué. Maintenant qu’un comité constitutionnel a été mis en place pour réformer la Constitution existante, modifiée pour la dernière fois en 2015, c’est le bon moment pour reconsidérer les dispositions existantes quant à savoir qui peut acheter des biens immobiliers en Arménie. Il devrait y avoir une interdiction pour les étrangers d’acheter des propriétés près de la frontière de l’Arménie. En outre, les citoyens d’Azerbaïdjan et de Turquie ne devraient pas être autorisés à acheter quelque bien que ce soit en Arménie.

Ce problème est particulièrement urgent car, il y a plusieurs années, le gouvernement turc a adopté une loi interdisant l’achat de propriétés en Turquie par les citoyens de quatre pays : l’Arménie, Cuba, la Corée du Nord et la Syrie. Les citoyens de 35 autres pays ne peuvent pas acheter de biens immobiliers en Turquie en raison de la nature et de l’emplacement du terrain. On pourrait penser que puisque le gouvernement turc a interdit aux citoyens arméniens d’acheter des terres en Turquie, l’Arménie aurait dû rendre la pareille en interdisant l’achat de terres en Arménie par des citoyens turcs.

J’ai écrit un article en 2012, informant les responsables arméniens de la loi turque qui interdisait aux citoyens arméniens d’acheter des terres en Turquie et j’ai exhorté « le Parlement arménien à envisager d’adopter des mesures de rétorsion contre les citoyens de Turquie intéressés par l’achat de propriétés arméniennes. » Malheureusement, ma suggestion a été ignorée.

La Constitution de 1995 interdisait aux étrangers d’acheter des terres en Arménie. Toutefois, cette interdiction a été contredite par le rapport ultérieur du gouvernement arménien à l’Organisation mondiale du commerce : « les étrangers ont le droit de posséder des biens immobiliers construits sur des terres arméniennes ». Le rapport indiquait également que « la législation [arménienne] accorde au gouvernement le pouvoir de limiter et d’interdire les investissements étrangers pour des raisons de sécurité nationale. »

Conformément à la Constitution de 1995, les Constitutions arméniennes ultérieures de 2005 et 2015 ont également déclaré que « les citoyens étrangers et les apatrides ne bénéficient pas du droit de propriété sur les terres, sauf dans les cas prévus par la loi. »

Si les étrangers ne sont pas autorisés à acheter des terres ou des biens immobiliers en Arménie, alors comment ont-ils pu le faire ? Rien qu’en 2019, les étrangers, contrairement à la Constitution arménienne, ont acheté 186 appartements, 72 maisons, deux usines, neuf propriétés publiques et même 121 parcelles de terrain. Comment cela a-t-il été possible ?

Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c’est que des citoyens des États ennemis que sont l’Azerbaïdjan et la Turquie ont acheté des propriétés en Arménie sans aucune objection. Selon les chiffres publiés la semaine dernière par le cadastre ou registre officiel des biens immobiliers du gouvernement arménien, de 2010 à 2021, les citoyens d’Azerbaïdjan ont acheté six propriétés en Arménie, dont cinq appartements et une propriété publique. Au cours de la même période, les citoyens turcs ont acheté 71 biens immobiliers, dont 55 appartements, cinq maisons, un garage, sept biens publics et trois terrains en Arménie.

Je suppose que beaucoup des citoyens turcs qui ont acheté des biens immobiliers en Arménie sont d’origine arménienne. Je suggère que le gouvernement arménien fasse une exception pour ceux qui sont d’origine arménienne, si et quand l’achat de biens immobiliers par des citoyens turcs est interdit.

Enfin, en ce qui concerne l’importation de produits de Turquie et d’autres pays, le gouvernement arménien doit imposer des droits de douane pour protéger la viabilité de la production nationale. Comme la Turquie a une population très importante, elle est en mesure de produire des articles beaucoup moins chers en raison de l’échelle de masse. Les producteurs arméniens, incapables de rivaliser avec eux, feront faillite. Le marché arménien est déjà inondé de produits turcs. Après l’ouverture de la frontière, les produits turcs n’auront plus à subir les frais d’importation via la Géorgie, ce qui signifie qu’ils seront encore moins chers, créant un problème plus important pour les producteurs nationaux. Pour aggraver les choses, l’effondrement de la valeur de la livre turque a rendu les prix des produits importés de Turquie moins chers.

Avant que plusieurs secteurs de l’économie arménienne ne soient complètement dévastés, le gouvernement arménien doit imposer des droits de douane sur les produits turcs importés afin de protéger les producteurs arméniens vulnérables.

Harut Sassounian