Le 21 février, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu les coprésidents de l’Assemblée parlementaire Euronest Andrius Kubilius et Maka Botchorishvili. Le chef de la délégation de l’Assemblée nationale d’Arménie à l’Assemblée parlementaire Euronest Maria Karapetyan a également participé à la réunion.

Le ministre arménien des affaires étrangères a salué la dynamique du développement du partenariat Arménie-UE, appréciant hautement le rôle de la diplomatie parlementaire dans ce contexte. Ararat Mirzoyan a également exprimé sa gratitude envers le Parlement européen pour avoir démontré sa position de principe sur un certain nombre de questions importantes pour l’Arménie. Les interlocuteurs ont également échangé leurs points de vue sur les perspectives de coopération future dans le cadre du Partenariat oriental.

Les coprésidents de l’Assemblée parlementaire Euronest ont salué les réformes menées ces dernières années en Arménie dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit et de la lutte contre la corruption. Les deux parties ont insisté sur la tenue d’élections libres et transparentes en Arménie en 2021, malgré un certain nombre de défis.

Le ministre arménien des affaires étrangères et les coprésidents de l’Assemblée parlementaire Euronest ont abordé un large éventail de questions relatives à la sécurité et à la stabilité régionales.

Abordant les questions humanitaires urgentes, le ministre Mirzoyan a souligné la nécessité de rapatrier les prisonniers de guerre et les otages civils arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. Le ministre des affaires étrangères a souligné l’inadmissibilité de la violation continue par l’Azerbaïdjan des normes du droit international et de la décision de la Cour internationale de justice des Nations unies sur les mesures provisoires.

La nécessité d’une reprise complète des négociations en vue d’un règlement global et durable du conflit du Haut-Karabakh sous le mandat de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE a également été soulignée. Au cours de la réunion, le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie a également été abordé.