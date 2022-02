L’étau de la justice se resserre sur l’ancien président Armen Sarkissian

Levé par l’enquête internationale menée par un collectif de journalistes d’investigation sous la houlette du Projet de rapport sur le Crime organisé et la corruption ( Organized Crime and Corruption Reporting Project -OCCRP), le secret bancaire ne protège plus l’anonymat de certains des puissants clients de la banque helvétique le Crédit suisse, dont le consortium formé de 48 media, aidé par une source toujours anonyme celle-là a épluché 18 000 comptes, fournissant les conclusions de l’enquête au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Comme l’ont montré d’autres enquêtes internationales traquant les pratiques corrompues et leurs auteurs, l’élite politique de l’Azerbaïdjan figure en bonne place dans cet atlas de la corruption, aux côtés de proches du roi Abdallah de Jordanie, des dirigeants des compagnies pétrolières du Venezuela, ou encore de hauts dignitaires du Vatican. Cette fois, la famille Aliev qui dirige l’Azerbaïdjan n’est pas directement impliquée dans cette enquête, mais le système clanique sur lequel elle s’appuie est toujours sur le sellette, puisque les deux fils de Vasif Talibov, le tout puissant et inamovible -depuis 1995- gouverneur de la République autonome du Nakhitchevan qui fut le fief de la famille Aliev à l’époque soviétique, dans les années 1980, sont épinglés pour avoir dissimulé des dizaines de millions de dollars provenant de la rente pétrolière azérie dans les coffres de la banque suisse. Mais le Crédit suisse, qui était inquiété pour la première fois début février par la justice helvétique qui la suspecte d’avoir blanchi l’argent de la mafia bulgare, aurait fait aussi profiter de son secret bancaire l’ancien président arménien Amen Sarkissian. Ce dernier, qui avait annoncé soudainement sa démission le 23 janvier en invoquant de vagues frustrations politiques liées à ses prérogatives constitutionnelles et politiques trop limitées, pourrait être rattrapé par la justice arménienne, qui l’accusait dans un premier temps d’avoir bénéficié d’une double citoyenneté le rendant inéligible à la présidence de la République à laquelle il avait été élu en mars 2018 par un Parlement alors contrôlé par l’ancien pouvoir, et qui trouve désormais dans cette enquête les éléments d’un dossier bien plus accablant. Lundi 21 février, au lendemain de la publication du rapport de l’OCCRP, qui incluait A. Sarkissian au nombre des dizaines de personnalités de différents pays disposant de comptes secrets dans la deuxième banque de Suisse, des procureurs arméniens ont fait savoir qu’ils étudieraient les informations relatives à l’ancien président, qui a également fait de fructueuses affaires pendant les quelque trente années où il a résidé en Grande-Bretagne, pour établir si elles le font tomber sous le coup d’accusation d’évasion fiscale. Selon le rapport, A.Sarkissian et sa soeur Karine auraient détenu plus de 10 millions de francs suisses (10 millions d’euros) au Crédit Suisse de 2006 à 2016. Sarkissian avait occupé la fonction d’ambassadeur d’Arménie en Grande-Bretagne de 2013 à 2018, ce qui implique qu’il aurait dû déclarer cette somme à l’instance anti-corruption de l’Etat arménien, comme tout fonctionnaire. Il n’avait admis ne détenir ‘que’ 8 millions d’euros, ailleurs. Hetq.am, un media arménien qui a participé à l’enquête de l’OCCRP, a indiqué que Sarkissian avait confirmé que l’argent lui appartenait ainsi qu’à sa sœur, tout en déniant quelque malversation de sa part. “A cette époque, les déclarations [de revenus arméniennes] n’étaient pas effectuées électroniquement et n’engageaient pas les officiels à déclarer précisément leurs comptes en banque”, avait-il répondu au site d’investigation. Il affirmait n’avoir été tenu que de déclarer ses liquidités. Haykuhi Harutiunian, la chef de la Commission sur la prévention de la corruption, a récusé un tel argument, en indiquant, que “toutes formes de revenus et biens financiers devaient être déclarés”, en réponse aux questions du Service arménien de RFE/RL. Un porte-parole du bureau du procureur-général, Gor Abrahamian, a indiqué que les autorités judiciaires concernées examineront de près l’information. Il a précisé que des déclarations inexactes ou incomplètes constituaient un délit grave en Arménie. A.Sarkissian, 68 ans, a résidé et travaillé à Londres pendants près de trois décennies avant d’assumer la fonction, essentiellement protocolaire de président de la République arménienne début 2018. Il a amassé une fortune dans les années 2000, en qualité de consultant et d’intermédiaire pour des groupes occidentaux faisant des affaires dans les pays de l’ex-URSS. Lorsqu’il avait démissionné, Hetq.am avait déjà mis en doute les motifs qu’il avait invoqués, affirmant qu’il avait dû quitter ses fonctions car il ne pouvait plus dissimuler le fait qu’il avait violé l’article de la Constitution stipulant que le président ne doit avoir eu d’autre citoyenneté que celle de l’Arménie pendant les six années au moins qui précèdent son investiture. Le media arménien avait alors précisé qu’une enquête en cours à laquelle il participait avec l’OCCRP avait révélé que Sarkissian était aussi un citoyen du micro-Etat caribéen de Saint Kitts et Nevis “peu avant d’avoir été élu président en mars 2018”. Les procureurs ont ordonné au Service de sécurité nationale d’Arménie (NSS) d’étudier le rapport. Le NSS n’a pas encore publié les conclusions de son étude. Sarkissian a quitté l’Arménie quelques jours avant sa démission, un départ qui tend à alourdir les soupçons pesant sur lui. Dans un communiqué en date du 25 janvier, le service de presse présidentiel avait pourtant réaffirmé les motifs invoqués par Sarkissian pour justifier sa démission et accusé la publication indépendante de chercher à “détourner l’attention de l’opinion publique par un agenda fallacieux”. Sarkissian n’est pas le seul à être éclaboussé par cette enquête. Qui aurait révélé les noms de quelque 500 citoyens arméniens ou de « personnes liées à l’Arménie » qui figurent dans les données piratées du Crédit suisse. Hetq.am s’engage à les faire connaître prochainement.