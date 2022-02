Rencontre arméno-saoudienne à Munich

La conférence internationale sur la sécurité de Munich a permis à l’Arménie de montrer qu’elle n’entendait pas se laisser entraîner dans les luttes d’influence dont le Moyen-Orient est le théâtre, où l’Iran shiite et l’Arabie saoudite sunnite se disputent le leadership. S’il a réaffirmé les excellentes relations qu’entretient l’Arménie avec son voisin iranien, à l’occasion d’une rencontre avec le ministre iranien des affaires étrangères Amir-Abdollahian en marge de cette conférence annuelle, le chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoyan a voulu aussi souligner le développement des relations avec l’Arabie saoudite en rencontrant son homologue saoudien Faisal bin Farhan Al Saud le 19 février dans la capitale bavaroise. Une rencontre d’autant plus importante que l’Arabie saoudite est en passe de normaliser ses relations avec la Turquie, longtemps rivale du royaume wahabite dans la région, même si le président turc Erdogan qui avait annoncé en fanfare il y a quelques semaines une visite à Riyad en février, semble avoir différé sa venue dans la capitale saoudienne. Le président turc qui s’était rendu au début du mois aux Emirats arabes unis, un très proche allié de l’Arabie saoudite, avec lequel l’Arménie a développé ses relations ces dernières années, a préféré semble-t-il mettre le cap sur l’Afrique, où il entame cette semaine une grande tournée, visant à renforcer son influence au sud du Sahara. A Munich, les chefs de la diplomatie arménienne et saoudienne ont discuté des perspectives de coopération que laisse espérer l’établissement de relations entre les deux pays, en exprimant leur disposition à œuvrer au développement d’agendas bilatéral et multilatéral, précise le ministère arménien des affaires étrangères dans un communiqué de presse. A.Mirzoyan s’est dit convaincu qu’il existait un potentiel pour le développement d’une telle coopération, dans les domaines de l’informatique et des hautes technologies, de la santé, du tourisme et de la culture. Ararat Mirzoyan et Faisal bin Farhan Al Saud ont aussi souligné l’importance du renforcement des liens économiques et commerciaux, de la mise en place de projets d’investissement, s’appuyant notamment sur des contacts plus étroits entre les milieux d’affaires des deux pays.