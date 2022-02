Immense mausolée avec des tombes et objets de l’âge du bronze découvertes dans la région de Lori au nord de l’Arménie

Des archéologues du Centre du patrimoine historique et culturel du ministère de l’Éducation et des Sciences d’Arménie ont découvert un mausolée de l’âge du bronze moyen dans le village de Vahagn dans la région de Lori. En 2021, selon la conclusion de la commission d’experts du ministère, le mausolée a reçu le statut de monument nouvellement découvert d’importance nationale.



Tout a commencé lorsque l’historien Seyran Ghazaryan, un habitant de la commune de Vahagn dans la région de Lori, a accidentellement découvert des objets anciens dans un lieu appelé « terres de Takht » dans leur village, ce qui signifie « plat » dans le dialecte local. Les structures concernées ont été immédiatement informées. Quelques jours plus tard, des archéologues du Centre de recherche sur le patrimoine historique et culturel d’Arménie ont visité le village de Vahagn. Le résultat de plus d’un an de fouilles a été le mausolée en dalle de l’âge du bronze moyen.



Karen Tseretsyan, Employée du Centre du patrimoine historique et culturel affirme « C’est un immense mausolée, d’environ 2 hectares. Nous avons documenté plus de 2 douzaines de sépultures de l’âge du bronze. Nous avons trouvé quelques matériaux : poterie de surface, poignard en bronze, perles de sardine. Après les fouilles, une tombe de type dalle a été ouverte. Toutes les tombes, d’après nos fouilles et découvertes de surface par hasard, remontent à l’âge du bronze moyen, de la seconde moitié du IIe millénaire, c’est-à-dire au 17-18 siècles avant J.-C. »



Selon Karen Tseretsyan, le mausolée nouvellement découvert est d’une valeur archéologique, typique de la région de Treghk. Une région qui se trouve sur le territoire de l’actuelle Tsalka, en Géorgie, était l’une des provinces les plus septentrionales de la Grande Arménie, la province de Gougark. Les découvertes seront examinées en détail dans un proche avenir a déclaré Tseretsyan, qui a dirigé le groupe archéologique.



Karen Tseretsyan affirme "C’est un monument nouvellement découvert, son étude, qui se poursuivra dans un avenir proche, pourra enrichir l’histoire de l’archéologie arménienne, ce sera un investissement très important. C’est le mausolée appartenant à la culture archéologique Treghk-Vanadzor, qui est d’une importance capitale non seulement pour l’histoire de la région, mais aussi pour l’Arménie. »

Selon Souren Vardoumyan, le responsable du village de Vahagn, la zone de la découverte archéologique servait de pelouse. Lors des travaux agricoles, les habitants découvrent régulièrement des trouvailles qui attirent l’attention des archéologues depuis 2008. En 2021, la commission d’experts du ministère a accordé le statut de monument d’importance nationale à ce mausolée. Les autorités locales ont l’intention de clôturer la zone du monument et de le protéger soigneusement. Vahagn est connu depuis longtemps pour ses antiquités. Il y a de nombreux khachkars et une forteresse de l’ère cyclopéenne. Ils essaieront de développer le tourisme dit Souren Vardoumyan.

Source Radio publique d’Arménie

Krikor Amirzayan